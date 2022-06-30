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Россияне добрались до Бердянска: из порта украли 7 тыс. тонн украинского зерна

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 июня, 11:51
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Россияне уже воруют украинское зерно в оккупированном Бердянске, вывозя пшеницу "дружественным" странам
Россия вывозит зерно из оккупированного Бердянска
Россия вывозит зерно из оккупированного Бердянска / Фото: Getty Images

Российские оккупанты продолжают вывозить с временно захваченных территорий Украины зерно. Так, 30 июня 2022 года из порта оккупированного Бердянска в море вышло судно с 7 тыс. тонн ворованного украинского зерна.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отметчается, что ворованный груз пшеницы следует в "дружественные страны". При этом безопасность кораблей обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Российский террор в Украине

На 127-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают обстреливать мирные украинские города.

Так, 30 июня россияне нанесли удар по центру села в Днепропетровской области. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал в сельхозпредприятие в Зеленодольске.

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"Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", – сообщил он.

Читайте также в нашем материале о том, как и куда Россия вывозит ворованную в Украине пшеницу. Также мы писали, как россияне продолжают мародерить на временно оккупированных территориях.

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