Россияне добрались до Бердянска: из порта украли 7 тыс. тонн украинского зерна

Российские оккупанты продолжают вывозить с временно захваченных территорий Украины зерно. Так, 30 июня 2022 года из порта оккупированного Бердянска в море вышло судно с 7 тыс. тонн ворованного украинского зерна.
Об этом сообщают российские СМИ.
Отметчается, что ворованный груз пшеницы следует в "дружественные страны". При этом безопасность кораблей обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
Российский террор в Украине
На 127-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают обстреливать мирные украинские города.
Так, 30 июня россияне нанесли удар по центру села в Днепропетровской области. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал в сельхозпредприятие в Зеленодольске.
"Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", – сообщил он.
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