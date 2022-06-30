Росіяни дісталися Бердянська: з порту вкрали 7 тис. тонн українського зерна

Росіяни вже крадуть українське зерно в окупованому Бердянську, вивозячи пшеницю "дружнім" країнам

Росія вивозить зерно з окупованого Бердянська / Фото: Getty Images

Російські окупанти продовжують вивозити з тимчасово захоплених територій України зерно. Так, 30 червня 2022 року з порту окупованого Бердянська в море вийшло судно з 7 тис. тонн викраденого українського зерна.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що викрадену пшеницю доставлять у "дружні країни". При цьому безпека кораблів забезпечується кораблями та катерами Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту.

Російський терор в Україні

На 127 день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну російські війська продовжують обстрілювати мирні українські міста.

Так, 30 червня росіяни завдали удару по центру села на Дніпропетровщині. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог потрапив у сільгосппідприємство у Зеленодольську.

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"Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух викликав пожежу. Попередньо люди не постраждали" , – Повідомив він.

Читайте також у нашому матеріалі про те, як і куди Росія вивозить викрадену в Україні пшеницю. Також ми писали, як росіяни продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях.