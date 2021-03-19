Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

На бизнес-форуме в Берлине ДТЭК представил видение энергетической трансформации Украины

19 марта, 17:18

Ирина Ненько Ирина Ненько

Международные эксперты, чиновники и бизнес-лидеры обсудили ключевые приоритеты Энергетического Партнерства

19 марта генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко выступил на IV немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине, во время которого подчеркнул необходимость более тесного международного сотрудничества в таких сферах, как зеленая энергетика, технологические инновации и чистый водород, как ключевых для достижения целей в борьбе с изменением климата.

Реклама

Форум стал важной площадкой для укрепления сотрудничества между Украиной и Германией, в частности, в энергетическом секторе. Мероприятие открывали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

В рамках форума международные эксперты, чиновники и бизнес-лидеры обсудили ключевые приоритеты Энергетического Партнерства, такие как интеграция энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмен инновациями в энергетических технологиях и реализация совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, диджитализация энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.

Реклама

В дискуссионной панели "Современные решения в сфере энергетики и Green Deal", посвященной внедрению новых технологий и поиску бизнес-моделей на пути декарбонизации экономик и достижения климатических целей ЕС и Украиной, принял участие генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

В тренде
Перерасчет пенсий работающим: как выглядит формула?

"В 2020 году ДТЭК представил новую стратегию ДТЭК 2030, которая четко определяет нашу цель – достижение климатической нейтральности к 2040 году. Для реализации такой амбициозной цели мы используем возможности партнерства и международного сотрудничества, внедряем инновации и новейшие высокотехнологичные пилотные проекты, которые будут трансформировать энергетический сектор Украины в целом в соответствии с планами Green Deal", – отметил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Компания ДТЭК сегодня является лидером по внедрению инноваций и современных технологий в энергетике Украины, прежде всего, таких как установка систем накопления энергии и производство зеленого водорода.

Реклама

В рамках расширения энергетического сотрудничества между Украиной и Германией ДТЭК и немецкая технологическая компания рассматривают возможность реализации пилотного проекта по водородному производству на востоке Украины, который сейчас находится на стадии оценки.

Напомним, мировая энергетика проходит беспрецедентный процесс трансформации – от систем использования энергии на основе ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, таких как ветер, солнечная энергия, биомасса, водород. Украина в этом процессе имеет высокий потенциал, успех реализации которого позволит занять конкурентоспособное место на энергетической карте мира и подтвердить свой статус как надежного партнера ЕС. В августе 2020 года были подписаны совместное межправительственное Заявление между Украиной и Германией о начале Энергетического Партнерства.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика берлин ДТЭК солнечная энергия водород инновации Максим Тимченко зеленая энергетика бизнес-форум
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)
Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)Экономика
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал закон
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал законЭкономика
В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)
В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)Экономика
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесиеФинансы
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика
"Дырявый" сервис: почему Укрзализныця несет миллиардные убытки (видео)Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять