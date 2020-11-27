Легализация казино пополнит бюджет-2021: сколько денег выручит Украина

В 2021 году в специальный фонд госбюджета поступит 7,44 млрд гривен, полученных в качестве платы за лицензии для игорного бизнеса.

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Такие расчеты содержатся в доработанном ко второму чтению проекте бюджета-2021, который одобрил Кабинет министров.

В целом доходы госбюджета предлагают увеличить почти на 21 млрд гривен, по сравнению с показателем, который закладывался в бюджет к первому чтению.

Одним из источников такого роста доходов станет именно игорный бизнес. Кроме этого, Кабмин рассчитывает получить дополнительный (по сравнению с первым чтением) миллиард гривен за счет налога на прибыль, а также более 6 млрд гривен – за счет НДС.

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Напомним, в августе президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, который Верховная Рада приняла 14 июля. Закон вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Играть разрешат только тем, кому больше 21 года.

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Также экономический эксперт Алексей Кущ рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", где могут появиться зоны казино:

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