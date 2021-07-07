Кабмин повысил размер социальной помощи на детей (документ)

Отныне социальная стипендия будет назначаться и детям умерших участников Революции Достоинства

Размер социальной помощи на детей повысили / Фото: Pixabay

Кабмин повысил размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность до двух прожиточных минимумов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Также Кабмин назначил государственную социальную помощь и помощь на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не может предложить подходящую работу", – говорится в сообщении.

Он добавил, что государственная социальная помощь будет предоставляться лицам, достигшим пенсионного возраста, но без стажа.

Гончаренко отметил, что отныне социальная стипендия будет назначаться детям умерших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или людям с инвалидностью вследствие войны.

Изменения в социальном законодательстве и детали:

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Напомним, детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов, повысят социальные выплаты на 50%.

Также 10 июня вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, предусматривающий отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных человек о все периоды трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.