Русский
$ 27,25
32,26
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)

7 липня 2021 13:54

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Відтепер соціальна стипендія призначатиметься і дітям померлих учасників Революції Гідності

/ Фото: Pixabay

Кабмін підвищив розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність до двох прожиткових мінімумів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Реклама

"Також Кабмін призначив державну соціальну допомогу та допомогу на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнтості не може запропонувати підходящої роботи", – йдеться у повыдомленні.

Він додав, що державна соціальна допомога надаватиметься особам, які досягли пенсійного віку, але не мають стажу.

Гончаренко зазначив, що відтепер соціальна стипендія призначатиметься дітям померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Зміни до соціального законодавства та деталі:

Не пропусти!
Герой Італії: футболіст забив переможний пенальті і пробіг 72 км на шляху до фіналу Євро
Жоржина - лідер збірної Італії за дистанцією на Євро
Реклама

Нагадаємо, дітям, які отримали інвалідність від вибухонебезпечних предметів, підвищать соціальні виплати на 50%.

Також 10 червня набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. І тепер при наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавкуЕкономіка
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажу
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажуЕкономіка
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українців
Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українцівЕкономіка
Нікому купувати. Фермери роздають черешню даром
Нікому купувати. Фермери роздають черешню даромЕкономіка
Нові ціни на газ і втеча бізнесу в тінь. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Нові ціни на газ і втеча бізнесу в тінь. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти