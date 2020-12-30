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Из COVID-фонда потратили 57 млрд грн: на дороги ушло больше, чем на медицину

30 декабря, 14:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Средства на строительство дорог осваивали вдвое лучше, чем на здравоохранение

На конец декабря-2020 из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 57,1 млрд грн из предусмотренных 72 млрд по общему фонду государственного бюджета.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из них на здравоохранение использовано 14,7 млрд грн из 22,4 млрд выделенных средств. Среди прочего:

  • на закупку аппаратов ИВЛ использовано 84 млн грн;
  • на обеспечение лабораторий Минздрава и средства индивидуальной защиты медиков – почти 2 млрд грн (из 4 млрд);
  • местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 1,5 млрд гривен;
  • на доплаты медработникам – 5,5 млрд грн (из 6 млрд).

На социальную защиту – 12,8 млрд грн (из 17,4 млрд).

На строительство и ремонт автодорог – 24,9 млрд грн (из 26 млрд), т.е., почти в два раза больше, нежели непосредственно на здравоохранение.

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На сферу обеспечения правопорядка – 3,6 млрд грн (из 4,5 млрд).

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Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в 2021-м создание отдельного COVID-фонда не планируется.

А "слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в расходовании средств из коронавирусного фонда на строительство дорог есть три причины.

Также напомним, что Кабмин выделил еще 2 млрд грн на доплаты работникам Национальной полиции, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавируса.

А тем медицинским учреждениям, которым не хватало аппаратов ИВЛ, современную технику передал Фонд Рината Ахметова:

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медицина Минфин фонды Нацполиция COVID-19 ИВЛ дороги в Украине Большая стройка

Источник: Сегодня

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