Европарламент решил поддержать украинскую экономику – какие изменения приняли

Рассказываем, какие изменения на один год были приняты в Европарламенте для поддержки экономики в условиях войны

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины / Фото: AFP, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Кроме финансовой помощи, западные государства пытаются поддержать украинскую экономику разными мерами. В частности, отменой пошлин.

Так, Европарламент поддержал отмену всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины. Об этом сообщает Европейская правда.

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Какие изменения нас ждут

За временную остановку импортных пошлин на 1 год проголосовали 515 депутатов. Против решения выступили 32 депутата, а воздержались 11.

Согласно документу, ввозные пошлины отменяются на следующую продукцию:

на промышленную продукцию;

фрукты и овощи;

отменяются антидемпинговые пошлины и меры предосторожности по импорту стали.

Изменения начнут действовать, когда соответствующий документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

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Напомним, что Украина является пятнадцатым крупнейшим партнером Евросоюза.

"По Соглашению об ассоциации с ЕС украинские компании имеют преференциальный доступ к европейскому рынку с 2016 года. Сейчас Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины – на него приходится более 40% торговли товарами", – говорится в сообщении.

Как отреагирует экономика на длительную войну с РФ

Ранее "Сегодня" писали, что если боевые действия с агрессором будут продолжительными, тогда ВВП нашей страны в 2022 году снизится на 39%.

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"Это будет большой удар по экономике – ее потери будут составлять 39% ВВП, если не будет перемирия и война будет продолжаться весь год. Если же будет перемирие, мы прогнозируем спад экономики на 20%", – сказал руководитель Dragon Capital Томаш Фиала.

Фиала также добавил, что девальвация украинской гривни будет "не слишком драматичной". Инфляция в нашей стране в 2022 году ожидается на уровне 20%.

Мы также рассказывали, как украинскую экономику в условиях войны оценивают в МВФ, и писали, как будет работать экономика Украины после войны с Россией.