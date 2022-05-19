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Європарламент вирішив підтримати українську економіку – які зміни ухвалили

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 15:52
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Розповідаємо, які зміни на один рік ухвалили у Європарламенті для підтримки економіки в умовах війни
Європарламент підтримав призупинення усіх імпортних мит ЄС на експорт з України
Європарламент підтримав призупинення усіх імпортних мит ЄС на експорт з України / Фото: AFP, , Колаж: Сьогодні

Окрім фінансової допомоги, західні держави намагаються підтримати українську економіку різними заходами. Зокрема, скасуванням мит.

Так, Європарламент підтримав скасування усіх імпортних мит ЄС на експорт з України. Про це повідомляє Європейська правда.

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Які зміни на нас чекають

За тимчасову зупинку імпортних мит терміном на 1 рік проголосували 515 депутатів. Проти рішення виступили 32 депутати, а утрималися 11.

Згідно з документом, ввізні мита скасовуються на таку продукцію:

  • на промислову продукцію;
  • фрукти й овочі;
  • скасовуються антидемпінгові мита і запобіжні заходи щодо імпорту сталі.

Зміни набудуть чинності, коли відповідний документ опублікують в Офіційному журналі ЄС.

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Нагадаємо, що Україна є п'ятнадцятим найбільшим партнером Євросоюзу.

"За Угодою про асоціацію з ЄС українські компанії мають преференційний доступ до європейського ринку з 2016 року. Зараз Євросоюз є найбільшим торговим партнером України – на нього припадає понад 40% торгівлі товарами", – йдеться у повідомленні.

Як відреагує економіка на тривалу війну з РФ

Раніше "Сьогодні" писали, що якщо бойові дії з агресором будуть тривалими, тоді ВВП нашої країни у 2022 році знизиться на 39%.

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"Це буде великий удар по економіці – її втрати становитимуть 39% ВВП, якщо не буде перемир'я і війна триватиме весь рік. Якщо ж буде перемир'я, ми прогнозуємо спад економіки на 20%", – сказав керівник Dragon Capital Томаш Фіала.

Фіала також додав, що девальвація української гривні буде "не надто драматичною". Інфляція у нашій країні у 2022 році очікується на рівні 20%.

Ми також розповідали, як українську економіку в умовах війни оцінюють у МВФ, і писали, як працюватиме економіка України після війни з Росією.

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