Цена сахара и сюрприз от "Укрзализныци" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Аграрии порадовали украинцев сообщением о том, что сахар дорожать не будет. Премьер Шмыгаль намекнул, что открытие рынка земли приведет к подорожанию нашего чернозема раза в два уже в ближайшие три-пять лет. А Кабмин решил "закрыть" для украинских самолетов небо Беларуси.

Цена сахара

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В Украинском клубе аграрного бизнеса заявили, что в ближайшее время в Украине не ожидается резких скачков цен на сахар. Цена килограмма сахара в магазинах удержится на уровне около 24,5 грн.

Генеральный директор УКАБ Роман Сластен рассказал, что стабилизировать ситуацию на рынке удалось за счет импорта сахара из ЕС и поставок тростникового сырья, перерабатываемого в Украине.

"Поэтому дефицит продукта постепенно перекрывается, что позволяет стабилизировать цены на текущем уровне – в среднем 24,5 грн/кг сахара. Кроме того, оптимизма добавляет будущий урожай и увеличение в этом сезоне площади посевов под сахарную свеклу на 10% – до 226 тыс. гектаров", – объяснил эксперт.

Приват и Ощад закрывают свои отделения

Крупнейшие государственные ПриватБанк и Ощадбанк закрывают свои отделения, что осложнит доступ к банковским услугам для пенсионеров и других граждан, не пользующихся интернет-банкингом.

Сокращение связано с эпидопасностью массовых скоплений людей и тем, что значительная часть банковских услуг переходит в Сеть. Сейчас уже нет услуг, не связанных с наличными средствами, которые нельзя получить онлайн.

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Но даже после закрытия в 2021 году Ощадбанком 43 отделений и Приватом 33 они остаются обладателями крупнейших сетей: соответственно 1797 и 1684.

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Земля подорожает

Премьер Денис Шмыгаль на форуме "Украина 30. Земля" заявил, что после открытия рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года стоимость участков начнет постепенно расти. По его словам, выиграют украинские землевладельцы. Это около 7 млн украинцев, которые имеют в собственности земельные паи.

"Последние 20 лет землевладельцы не могли законно продать свои земли, а также не получали справедливую стоимость аренды, которая в Украине в несколько раз ниже, чем в соседних странах... Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю по меньшей мере вдвое в течение первых 3-5 лет. Таковы наши оценки и оценки экспертов", – сказал глава правительства.

Закрыли белорусское небо

Украина отреагировала на принудительную посадку в Минске авиалайнера Ryanair и нарушение Беларусью Конвенции о международной гражданской авиации. Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что с 26 мая украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Госпогранслужбе также поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Потери аэропорта "Киев"

Руководство аэропорта "Киев" им. Сикорского (Жуляны) сообщило о потере около 10% доходов и 3-5 тысяч пассажиров в сутки из-за прекращения авиасообщения Украины с Беларусью. При этом в воздушной гавани все равно поддерживают решение правительства, т. к. оно отстаивает демократические ценности.

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Глава совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский в эфире телеканала "Украина 24" заявил:

"С точки зрения бизнеса, действительно, для аэропорта большая потеря – белорусские рейсы приносили аэропорту "Киев", который переживает сложные времена, где-то 10% пассажиропотока, соответственно – где-то 10% доходов. Но, как говорил в известном фильме Дон Корлеоне: "Когда речь идет о чести семьи, деньги неуместны". Поэтому мы считаем, что демократические ценности должны поддерживаться всеми средствами. И мы поддерживаем решение правительства".

Новый турмаршрут от "Укрзализныци"

"Укрзализныця" расширяет маршрутную сеть на лето и запускает новый турмаршрут "Прикарпатский экспресс", который соединит сразу три туристических региона – Волынь, Галичину и Прикарпатье. Поезд № 807/808 сообщением Ивано-Франковск – Киверцы начнет курсировать с 29 мая. Экспресс пройдет через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк.

Напомним, 24 мая сайт "Сегодня" сообщал о готовности Украины убрать рекордные 100 млн тонн зерна и о земельных офшорах, где земли в два раза больше, чем в оккупированном Крыму.

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