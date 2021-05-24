Рекордные 100 млн тонн зерна и два украденных "Крыма" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Коллаж: "Сегодня"

С приближением лета и начала уборки ранних зерновых власти Украины дают прогнозы на урожай. Президент Владимир Зеленский нашел в Украине земельный "офшор" на 8 млн га, а АЗС химичат с ценой горючего и даже толкают потребителю откровенную бодягу.

Рекордные 100 млн тонн зерна

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Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что есть все предпосылки к установлению в 2021 году абсолютного рекорда – урожая зерновых и масличных культур в 100 млн тонн.

По его словам, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и ячменя. А если количество осадков будет на том уровне, как мы видим в мае, то и по сое у нас тоже будет прирост.

Два украденных "Крыма"

Президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Земля" заявил, что почти за 20 лет земельной реформы и действия временного моратория на продажу сельхозучастков политики и бизнесмены украли у государства земли, как два полуострова Крым. Кроме того, миллион землевладельцев умерли, не дождавшись возможности распорядиться своим имуществом.

"Обещали, манипулировали и даже ели землю на трибуне ВР... Пугали, что землю вагонами вывезут за границу. Но самое страшное – они (предшественники. – Ред.) лишили 7 млн граждан их конституционного права собственности на землю", – сказал Зеленский.

Он подсчитал, что предыдущие власти создали внутри страны "офшор площадью более 8 млн га".

"Это серый теневой рынок, где землю очень легко покупали, продавали и зарабатывали миллионы без уплаты налогов. По предварительным расчетам, было незаконно присвоено около 5 млн га госземель… За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства земли, как два полуострова Крым", – подчеркнул глава государства.

Небо Беларуси – "черная" дыра

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После инцидента с принудительной посадкой в Минске авиалайнера Ryanair, выполнявшего рейс Афины – Вильнюс, европейские авиакомпании начали массово облетать воздушное пространство Беларуси, превратившееся в "черную" дыру.

Маршруты уже изменили Wizz Air, Austrian Airlines и airBaltic. Следующие с севера на юг авиалайнеры облетают территорию Республики через Польшу, а с востока на запад – через Украину.

Шведская SAS объявила, что будет облетать воздушное пространство Беларуси на основании рекомендаций транспортных властей страны. Великобритания ввела запрет на полеты в стране белорусского авиаперевозчика "Белавиа". Еврокомиссия также рассмотрит введение авиационных ограничений по Беларуси на общеевропейском или национальном уровне.

Не осталась в стороне и Украина. Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью, а ряд нардепов подали обращение к правительству о запрете для украинских авиакомпаний на осуществление полетов над территорией Республики.

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АЗС химичат с ценой бензина

Несмотря на то, что Кабмин обязал украинские АЗС снизить цены на бензин до 29,84 грн за литр, а на дизтопливо – до 27,89 грн, формальное снижение цен на заправках не изменило стоимость полного бака. Водители жалуются, что АЗС просто отменили скидки, поэтому конечная стоимость топлива не изменилась.

По словам автомобилистов, выходит один в один. Если месяц назад со скидкой дизель стоил 25 гривен за литр. Теперь – то же самое, но уже без скидок. Даже чуть больше.

Возрождение теневого рынка

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что решение Кабмина вести госрегулирование цен на бензин и дизель обострило проблемы контрафакта и фальсификата на рынке топлива. Ведь те, кто не платят налоги, имеют дополнительные 50% "запаса прочности". В итоге страна переживает возрождение теневого рынка.

"Работают все схемы. Спрос на такое топливо настолько высокий, что нефтеперерабатывающие заводы покупают сырье за 100 долларов за баррель при рыночной цене 65-70 долларов. Из-за неуплаты акцизов и НДС они могут переплачивать за сырье... У тех, кто торгует этим топливом, оно дешевое. Налогов в бензине – почти 50%. Если вы их не платите – представьте, какой у вас запас прочности", – рассказал Куюн.

Эксперт предупредил, что потребителю распознать такое топливо практически невозможно – его продают даже на приличных АЗС.

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Министерство экономики сообщило, что 175 тысяч наемных работников и ФОПов из 360 тысяч получили 1,4 млрд грн госпомощи из-за локдауна в красных зонах. В лидерах:

Киев – 270 млн грн;

Львовская область – 146 млн грн;

Харьковская область – 135 млн грн.

Напомним, сайт "Сегодня" писал 21 мая о накопительных пенсиях и скидках на авиабилеты.