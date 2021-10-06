Банкир, которому звонит Зеленский. Чем украинцам запомнился председатель Укрэксимбанка

Мецгер неоднократно отрицал, что у него неформальные связи с президентом, однако глава государства ему звонил из Хмельницкого

Зеленский во время разговора называл банкира "Женей" / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель правления государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер попал в громкий скандал после нападения на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью с ним.

Что известно о Мецгере

Банкиру 43 года. Он родился и учился в Кривом Роге. В 1999 году окончил Криворожский национальный университет, а в 2001 году – Киевский национальный экономический университет.

Реклама

В начале 2000-х начал работать в финансовых учреждениях. Среди мест работы были и руководящие должности. С 2006 года он переходит в государственный Укрэксимбанк, который принадлежит правительству. Там он стал начальником управления малого и среднего бизнеса.

В 2015 году он перешел в Укргазбанк, где был директором департамента малого и среднего бизнеса, а позднее – членом правления и заместителем председателя правления. Здесь его руководителем был нынешний глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

В марте 2020 года он вернулся в Укрэксимбанк, где уже сам стал председателем правления.

Реклама

Фрагмент видео нападения банкира на журналистов / Фото: скриншот

Мецгера связывают с Зеленским

Мецгера называют "банкиром, которому звонит Зеленский", а его жену Юлию Мецгер подругой Елены Кравец из "Квартала 95".

"У меня достаточно широкий круг знакомых, друзей и товарищей, с кем я общался и продолжаю общаться. И я не скрываю, мы были знакомы, несколько раз видели друг друга и раньше. Но говорить о дружбе, семейной, я бы не стал. Мы знакомые, не больше", – заявил Евгений Мецгер, когда у него спросили об отношениях с Владимиром Зеленским и Еленой Кравец.

Реклама

Он, также, возразил, что у него существуют какие-то неформальные отношения с президентом Зеленским.

"Я не могу вам говорить о каких-то неформальных или формальных отношениях. Сейчас мы, конечно же, видимся на совещаниях, где необходимо участие государственного банка, то есть на уровне Кабмина, Офиса президента, но это исключительно рабочие встречи", – сказал он.

Он заявил, что глава государства не приглашал его в государственный банк, а сам прошел большой конкурс с 50 кандидатами.

В то же время в 2020 году президент звонил ему и называл его "Женя", что свидетельствует об определенных неформальных отношениях с Зеленским.

Жена банкира Юлия работала юристом в Укрэксимбанке, а в данный момент входит в наблюдательный совет ПриватБанка.

/ Фото: скриншот

С чего начался скандал

Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.

В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной.

Напомним, в феврале этого года Евгений Мецгер получил награду на премии "Человек года-2020" в номинации "Лидер страхового рынка года".