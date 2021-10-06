Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Банкир, которому звонит Зеленский. Чем украинцам запомнился председатель Укрэксимбанка

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 17:18
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мецгер неоднократно отрицал, что у него неформальные связи с президентом, однако глава государства ему звонил из Хмельницкого
Зеленский во время разговора называл банкира "Женей"
Зеленский во время разговора называл банкира "Женей" / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель правления государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер попал в громкий скандал после нападения на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью с ним.

Что известно о Мецгере

Банкиру 43 года. Он родился и учился в Кривом Роге. В 1999 году окончил Криворожский национальный университет, а в 2001 году – Киевский национальный экономический университет.

Реклама

В начале 2000-х начал работать в финансовых учреждениях. Среди мест работы были и руководящие должности. С 2006 года он переходит в государственный Укрэксимбанк, который принадлежит правительству. Там он стал начальником управления малого и среднего бизнеса.

В 2015 году он перешел в Укргазбанк, где был директором департамента малого и среднего бизнеса, а позднее – членом правления и заместителем председателя правления. Здесь его руководителем был нынешний глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

В марте 2020 года он вернулся в Укрэксимбанк, где уже сам стал председателем правления.

Реклама

Фрагмент видео нападения банкира на журналистов
Фрагмент видео нападения банкира на журналистов / Фото: скриншот

Мецгера связывают с Зеленским

Мецгера называют "банкиром, которому звонит Зеленский", а его жену Юлию Мецгер подругой Елены Кравец из "Квартала 95".

"У меня достаточно широкий круг знакомых, друзей и товарищей, с кем я общался и продолжаю общаться. И я не скрываю, мы были знакомы, несколько раз видели друг друга и раньше. Но говорить о дружбе, семейной, я бы не стал. Мы знакомые, не больше", – заявил Евгений Мецгер, когда у него спросили об отношениях с Владимиром Зеленским и Еленой Кравец.

Реклама

Он, также, возразил, что у него существуют какие-то неформальные отношения с президентом Зеленским.

"Я не могу вам говорить о каких-то неформальных или формальных отношениях. Сейчас мы, конечно же, видимся на совещаниях, где необходимо участие государственного банка, то есть на уровне Кабмина, Офиса президента, но это исключительно рабочие встречи", – сказал он.

Он заявил, что глава государства не приглашал его в государственный банк, а сам прошел большой конкурс с 50 кандидатами.

В то же время в 2020 году президент звонил ему и называл его "Женя", что свидетельствует об определенных неформальных отношениях с Зеленским.

Жена банкира Юлия работала юристом в Укрэксимбанке, а в данный момент входит в наблюдательный совет ПриватБанка.

/ Фото: скриншот

С чего начался скандал

  • Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
  • В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной.

Напомним, в феврале этого года Евгений Мецгер получил награду на премии "Человек года-2020" в номинации "Лидер страхового рынка года".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Финанс-дайджест
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять