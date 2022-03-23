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Никак не выйдет из России: Nestle приостановила бизнес с агрессором на своих условиях

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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23 марта, 19:56
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Швейцарская компания является крупнейшим производителем пищевых продуктов в мире и имеет свои принципы
Nestle решила снабжать россиян продовольствием, пока те обстреливают Украину
Nestle решила снабжать россиян продовольствием, пока те обстреливают Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 23 марта Nestle заявила о том, что приостановит продажу ряда известных брендов в России из-за войны в Украине. Речь идет о товарах из серии KitKat и Nesquik – это шоколадные батончики, какао, готовые завтраки и другая продукция.

Как сообщили в пресс-службе компании, ввоз товаров в Россию и из нее прекратили, также нет соответствующей рекламы и инвестиций в страну-агрессора.

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Однако Nestle и дальше присутствует на российском рынке и прикрывается обеспечением "основного права на питание". Представители компании уверяют, что будут поставлять туда только детское и больничное питание и прибыль не будут получать.

Налог стране-агрессору тоже платить не собираются. Однако в Nestle любую возможную прибыль пообещали передать на гуманитарную помощь и отметили, что уже предоставили сотни тонн продовольствия в поддержку украинцев.

Интересно, что большинство товаров компания действительно перестала поставлять в Россию еще с 11 марта, однако из страны не вышла. Ничего не дали переговоры премьера Дениса Шмыгаля с руководителем Nestle Марком Шнайдером, но похоже на ситуацию несколько повлияла атака хакеров Anonymous, сливших в сеть персональные данные работников компании.

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Кто не хочет уходить из России

Сотни мировых брендов приостановили или полностью прекратили сотрудничество с Россией. Некоторые компании терпят большие убытки, но не хотят поддерживать агрессора.

Все больше стран отказываются покупать российскую нефть и газ, а из РФ выходят энергетические гиганты. В частности, Shell, Eni, E.On, BP, а недавно под давлением сдалась TotalEnergies.

В то же время на российском рынке все еще остаются международные игроки. Кроме Nestle, выйти из РФ отказались Leroy Merlin, Danone, METRO, LC Waikiki, Raiffeisen Bank International и ряд других компаний.

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Ранее мы рассказывали о нефтеперерабатывающих предприятиях, которые никак не могут прервать свою связь с агрессором. Многие европейские компании связаны акциями с Россией.

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Цитата дня

Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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