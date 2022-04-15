Готуємось до підвищення тарифів? Що буде з цінами на тепло і воду в Києві

Розповідаємо, як можуть змінитися тарифи на гарячу воду та теплову енергію на її приготування в Києві найближчим часом

Поки тарифи на гарячу воду в Києві не змінюватимуться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Київській міській раді розповіли, що тарифи на гарячу воду планували переглянути 1 травня. Однак поки цього робити не будуть.

Київ залишить тарифи на гарячу воду та теплову енергію на її приготування на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

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В умовах воєнного стану люди опинились у складному фінансовому становищі

"Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто ми подовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх!" – повідомив Кличко.

А от після 31 травня тарифи можуть змінитися. За словами мера, у майбутньому корегування вартості буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави.

Як платити за світло під час війни

Платити за комунальні послуги під час війни дуже важливо, якщо у вас є така можливість, оскільки це допомагає підтримувати економіку та комунальних працівників, які працюють навіть ризикуючи життям.

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Але платити за комунальні послуги потрібно безпечно, і під час війни є кілька способів, щоб це зробити, навіть якщо ви не отримали паперову платіжку.

Сплатити рахунок за електроенергію можна прийшовши у відділення банку. Касиру потрібно назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці.

Тоді ви зможете дізнатися про суму, яку потрібно внести, і зробити це на місці.

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Якщо вас обслуговує компанія YASNO, ви зможете сплатити за цю послугу через особистий кабінет або за допомогою чат-ботів у месенджерах.

Також є спеціальні онлайн-сервіси, наприклад:

Приват24;

Monobank (мобільний додаток);

Portmone;

iPay;

EasyPay.

Сьогодні також писали, що українцям почали приходити нові платіжки за воду, і розповідали, яка комуналка у європейських країнах.