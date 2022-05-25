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Яценюк спрогнозував, що буде з курсом долара

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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25 травня, 22:51
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Колишній прем'єр виступає за термінове списання зовнішніх боргів
Нічого позитивного на економіку України не чекає / Колаж "Сьогодні"
Нічого позитивного на економіку України не чекає / Колаж "Сьогодні"

Для порятунку економіки України необхідно владі країни зайнятися зовнішніми боргами, а також курс гривні.

Про це розповів Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму під час Київського форуму з питань безпеки у рамках військового циклу "Боротьба за Україну".

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Перспективи курсу

"На гривню чекає помірна девальвація. Коли я говорю поміркована, її ще необхідно добитися. Для того щоб вона була помірною, необхідно отримувати гроші від експорту, об'єктивно в нас впаде імпорт і при цьому необхідно постійно отримувати гроші в золотовалютні резерви Нацбанку, для того, щоб Нацбанк міг утримувати цей курс", – розповів, як врятувати гривню Яценюк.

Також політик очікує, що до кінця року варто очікувати на інфляцію на рівні 20%.

Борги та кредити

"Неможливо виграти війну, не маючи поточного фінансування. Не фінансуючи армію зараз, то це вже поразка. Тому для нас ключове отримання постійної фінансової допомоги для підтримки української економіки та українського фінансового сектору", – вважає Яценюк.

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За словами колишнього прем'єр-міністра, зовнішній борг України сьогодні вже сягає 97 млрд доларів.

"Платити борги сьогодні не можливо. Я закликаю владу України: "Хлопці! Ми у 2015 році провели реструктуризацію боргових зобов'язань. У вас немає іншого шляху, як негайно розпочати реструктуризацію шляхом списання боргових зобов'язань". Ми не витягнемо цього. І коли йдеться про нові запозичення для України, то вони не можуть бути у вигляді кредитів. Ми не повернемо ці кредити. Принаймні у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Йдеться тільки про гранти. А левова частина грошей, які ми сьогодні отримуємо – це кредити, які потрібно обслуговувати", – наголосив колишній прем'єр-міністр.

Ситуація з економікою

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