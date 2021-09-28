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Поліпшення, але не для всіх? Середня зарплата українців за рік зросла

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
28 вересня, 18:40
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За останні 12 місяців (в порівнянні з серпнем 2020 року) розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 22,3%
Середня зарплата в Україні зросла
Середня зарплата в Україні зросла / Фото: Колаж: Сьогодні

Середня заробітна плата українців в серпні 2021 року склала 13 997 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн).

Як повідомляє Державна служба статистики, в порівнянні з липнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 2,4%.

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Найбільша середня номінальна зарплата за серпень 2021 року по сферах діяльності:

  • інформації та телекомунікації – в середньому 24 813 грн (на 25,1% більше, ніж за серпень 2020 року);
  • фінансова і страхова діяльність – 23 537 грн, на 19,5% більше;
  • державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування (21: 207 грн, на 26,2% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за серпень 2021 року були в сферах тимчасового розміщення та організації харчування – 9 788 грн, на 57,3% більше, ніж за серпень 2020 року; освіти – 10 473 грн, на 27,4% більше; охорони здоров'я та надання соціальної допомоги -10 898 грн, на 28,4% більше.

Середня номінальна зарплата за серпень минулого року склала по Україні 11 446 грн.

Безробіття в Україні

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В серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних. В аналогічний період 2020 го в країні було на 179 тисяч непрацевлаштованих більше. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу.

У Міністерстві економіки анонсують "додаткові урядові заходи" для створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

  • У Нацбанку прогнозують підвищення до кінця 2021 року. Головною причиною падіння безробіття в Нацбанку називають пожвавлення економіки.
  • У червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14: 313 грн після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію з червнем 2020 року) – на 23,6%.
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