Поліпшення, але не для всіх? Середня зарплата українців за рік зросла

За останні 12 місяців (в порівнянні з серпнем 2020 року) розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 22,3%

Середня зарплата в Україні зросла / Фото: Колаж: Сьогодні

Середня заробітна плата українців в серпні 2021 року склала 13 997 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн).

Як повідомляє Державна служба статистики, в порівнянні з липнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 2,4%.

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Найбільша середня номінальна зарплата за серпень 2021 року по сферах діяльності:

інформації та телекомунікації – в середньому 24 813 грн (на 25,1% більше, ніж за серпень 2020 року);

фінансова і страхова діяльність – 23 537 грн, на 19,5% більше;

державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування (21: 207 грн, на 26,2% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за серпень 2021 року були в сферах тимчасового розміщення та організації харчування – 9 788 грн, на 57,3% більше, ніж за серпень 2020 року; освіти – 10 473 грн, на 27,4% більше; охорони здоров'я та надання соціальної допомоги -10 898 грн, на 28,4% більше.

Середня номінальна зарплата за серпень минулого року склала по Україні 11 446 грн.

Безробіття в Україні

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В серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних. В аналогічний період 2020 го в країні було на 179 тисяч непрацевлаштованих більше. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу.

У Міністерстві економіки анонсують "додаткові урядові заходи" для створення робочих місць і працевлаштування безробітних.