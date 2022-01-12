НБУ розрахував новий курс валют: що буде з доларом 12 січня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро

Долар ніяк не змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 12 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,50 грн.;

1 євро – 31,17 грн;

1 злотий – 6,86 грн.;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, 11 січня, долар ніяк не змінився в ціні, євро виріс на 6 копійок. Курс злотого також на місці, а рубль піднявся на одну копійку.

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Що було з курсом на міжбанку

11 січня долар подорожчав на 11 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,61/27,63 грн (купівля/продаж).

Євро виріс на 9 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,27/31,29 грн (купівля/продаж).

Що буде з курсом на початку 2022 року

Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

Експерт рекомендує українцям по змозі не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.

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Також ми писали про те, що експерти радять поки що не купувати долар з двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі та не втратити після свят свої гроші.