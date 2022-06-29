Може попастися кожен: як шахраї спустошують тисячі карток українців

Правоохоронці викрили аферистів, які створювали фейкові сайти та пропонували українцям "фінансову допомогу від ЄС", а потім обкрадали рахунки.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
На фейкових сайтах у користувачів виманювали дані банківських карт, а отримавши доступ до рахунку, знімали всі гроші. Завдяки цій схемі з карток українців вкрали близько 100 млн грн.
"При проходженні процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле з реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих кошти", – зазначили у прокуратурі.
Правоохоронці вже знайшли близько 5 тисяч постраждалих та провели обшуки у місцях проживання дев'яти осіб, причетних до шахрайської схеми.
У них вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та кошти.
Обман з паспортами
Під час війни в Україні з'явився новий вид шахрайства, про який попередили у МВС.
Аферисти почали пропонувати у мережі "спрощену" процедуру оформлення документів за гроші, де вони нібито відіграють роль посередника.
Насправді оформити біометричні паспорти можна лише особисто і лише в одній із трьох установ, яких саме, читайте у нашому матеріалі.
"Сьогодні" раніше писали, як шахраї полюють на українців у Польщі, і розповідали, як аферисти крадуть гроші у клієнтів ПриватБанку.