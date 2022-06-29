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Може попастися кожен: як шахраї спустошують тисячі карток українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 16:59
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Розповідаємо, скільки українців виявилися ошуканими інтернет-аферистами
Шахраї спустошили картки тисяч українців
Шахраї спустошили картки тисяч українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Правоохоронці викрили аферистів, які створювали фейкові сайти та пропонували українцям "фінансову допомогу від ЄС", а потім обкрадали рахунки.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

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На фейкових сайтах у користувачів виманювали дані банківських карт, а отримавши доступ до рахунку, знімали всі гроші. Завдяки цій схемі з карток українців вкрали близько 100 млн грн.

"При проходженні процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле з реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих кошти", – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці вже знайшли близько 5 тисяч постраждалих та провели обшуки у місцях проживання дев'яти осіб, причетних до шахрайської схеми.

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У них вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та кошти.

Обман з паспортами

Під час війни в Україні з'явився новий вид шахрайства, про який попередили у МВС.

Аферисти почали пропонувати у мережі "спрощену" процедуру оформлення документів за гроші, де вони нібито відіграють роль посередника.

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Насправді оформити біометричні паспорти можна лише особисто і лише в одній із трьох установ, яких саме, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як шахраї полюють на українців у Польщі, і розповідали, як аферисти крадуть гроші у клієнтів ПриватБанку.

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