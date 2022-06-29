Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Саммит НАТО в Мадриде ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге ⚠ Угроза из Беларуси
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Может попасться каждый: как мошенники опустошают тысячи карточек украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 16:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, сколько украинцев оказались обманутыми интернет-аферистами
Мошенники опустошили карточки тысяч украинцев
Мошенники опустошили карточки тысяч украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правоохранители разоблачили аферистов, которые создавали фейковые сайты и предлагали украинцам "финансовую помощь от ЕС", а потом обворовывали счета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Реклама

На фейковых сайтах у пользователей выманивали данные банковских карт, а получив доступ к счету, снимали все деньги. Благодаря этой схеме с карточек украинцев украли около 100 млн грн.

"При прохождении процедуры авторизации, необходимой для получения выплат, посетители сайтов заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи. После этого участники схемы списывали с банковских карт потерпевших денежные средства", – отметили в прокуратуре.

Правоохранители уже нашли около 5 тысяч пострадавших и провели обыски в местах проживания девяти человек, причастных к мошеннической схеме.

Реклама

У них изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства.

Обман с паспортами

Во время войны в Украине появился новый вид мошенничества, о котором предупредили в МВД.

Аферисты стали предлагать в сети "упрощенную" процедуру оформления документов за деньги, где они якобы сыграют роль посредника.

Реклама

На самом деле оформить биометрические паспорта можно только лично и только в одном из трех учреждений, каких именно, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, как мошенники охотятся на украинцев в Польше, и рассказывали, как аферисты крадут деньги у клиентов ПриватБанка.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.2/35.8
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.6
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.5/35.5
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,92 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,22
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
39,00
-
-
57,99
40,18
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20072.55

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1109.3

Litecoin (LTC)

52.42

Ripple (XRP)

0.33

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять