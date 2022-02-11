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Гривня підготувала сюрприз наприкінці тижня – що відбувається з доларом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 лютого, 08:23
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 11 лютого
НБУ розрахував новий курс валют
НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) у п'ятницю, 11 лютого, зробив новий офіційний розрахунок курсу гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,88 грн.;
  • 1 євро – 31,88 грн;
  • 1 злотий – 7,10 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,75 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар упав на 10 копійок, євро – на 12 копійок . Курс злотого піднявся на 2 копійки, а курс рубля – на 4.

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Що було із курсом на міжбанку?

У четвер, 10 лютого, долар відкрив торги з показниками 27,90/27,92грн, а до закриття міжбанку скинув 1 копійку як у купівлі, так і у продажу – 27,89/27,91 грн.

Євро почало день у діапазоні 31,8841/31,9069 грн і до закриття подешевшало у купівлі та продажу на 7 копійок – 31,81/31,83 грн.

Що буде з курсом у березні?

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, У березні Україна має виплатити за зовнішніми боргами близько 668 млн доларів США, але обсяг поточних резервів дозволяє зробити це без проблем.

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А ось стрімке зростання цін на енергоносії навпаки, чинить інфляційний тиск на економіку та збільшує дефіцит торговельного балансу. Це призводить до підвищення попиту на іноземні валюти і, відповідно, девальвації гривні.

На думку експерта, на початку весни долар торгуватиметься в ціновому каналі 27,90-28,20 грн, а євро, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 31,75-32,25 грн.

"Сьогодні" також писали, як девальвація гривні може вплинути на ринок нерухомості і розповідали, скільки має коштувати долар в Україні за індексом Біг-Маку.

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