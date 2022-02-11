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Гривня подготовила сюрприз в конце недели – что происходит с долларом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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11 февраля, 08:23
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 11 февраля
НБУ рассчитал новый курс валют
НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу, 11 февраля, сделал новый официальный расчет курса гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,88 грн;
  • 1 евро – 31,88 грн;
  • 1 злотый – 7,10 грн;
  • 10 российских рублей – 3,75 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар упал на 10 копеек, евро – на 12 копеек. Курс злотого поднялся на 2 копейки, а курс рубля – на 4.

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Что было с курсом на межбанке?

В четверг, 10 февраля, доллар открыл торги с показателями 27,90/27,92грн, а к закрытию межбанка скинул 1 копейку как в покупке, так и в продаже – 27,89/27,91 грн.

Евро начало день в диапазоне 31,8841/31,9069 грн и к закрытию подешевело в покупке и продаже на 7 копеек – 31,81/31,83 грн.

Что будет с курсом в марте?

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, в марте Украине предстоит выплатить по внешним долгам около 668 млн долларов США, но объем текущих резервов позволяет сделать это без проблем.

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А вот стремительный рост цен на энергоносители наоборот, оказывает инфляционное давление на экономику и увеличивает дефицит торгового баланса. Это приводит к повышению спроса на иностранные валюты и соответственно, к девальвации гривни.

По мнению эксперта, в начале весны доллар будет торговаться в ценовом канале 27,90-28,20 грн, а евро, вероятно, будет находиться в диапазоне 31,75-32,25 грн.

"Сегодня" также писали, как девальвация гривни может повлиять на рынок недвижимости и рассказывали, сколько должен стоить доллар в Украине по индексу Биг-Мака.

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