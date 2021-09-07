Долар і євро посипалися вниз – курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 7 вересня

Долар знову значно змінився в ціні / Фото: Getty Images

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 7 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,8 грн;

1 євро – 31,8 грн;

1 злотий – 7,03 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

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У порівнянні з попереднім банківським вдень долар і євро знизилися в ціні. Американська валюта впала в ціні на 16 копійок, а євро – на 17 копійок. Злоті і рублі також подешевшали.

На міжбанку 6 вересня курс долара і євро також став нижче. Попиту на них практично не було і тільки НБУ був "універсальним покупцем".

Долар подешевшав на 11 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,76/26,78 грн (купівля/ продаж).

Євро також впало в ціні на 18 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,95/31,97 грн (купівля/ продаж).

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом .