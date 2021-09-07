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Доллар и евро посыпались вниз – курс НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
7 сентября, 08:36
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 7 сентября
Доллар снова значительно изменился в цене
Доллар снова значительно изменился в цене / Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 7 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,8 грн;
  • 1 евро – 31,8 грн;
  • 1 злотый – 7,03 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.
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По сравнению с предыдущим банковским днем доллар и евро снизились в цене. Американская валюта упала в стоимости на 16 копеек, а евро – на 17 копеек. Злотые и рубли также подешевели.

На межбанке 6 сентября курс доллара и евро также стал ниже. Спроса на них практически не было и только НБУ был "универсальным покупателем".

  • Доллар подешевел на 11 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,76/26,78 грн (покупка/продажа).
  • Евро также упало в цене на 18 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,95/31,97 грн (покупка/продажа).

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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