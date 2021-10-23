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У Міненерго розповіли, на що готова піти Росія заради запуску "Північного потоку – 2"

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
23 жовтня, 21:58
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За перше півріччя поточного року "Газпром" заробив більше 10 млрд, вважає Олена Зеркаль
Росія завжди користується кризовими ситуаціями. Колаж "Сегодня".
Росія завжди користується кризовими ситуаціями. Колаж "Сегодня".

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль не виключає, що Європа може схвалити запуск "Північного потоку – 2" без сертифікації. Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Північний потік – 2"

"Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, може бути, і ризикне", – сказала Олена Зеркаль, відповідаючи на питання про можливість схвалення Європою запуску "Північного потоку – 2" без сертифікації.

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Радниця міністра зазначила, що наприкінці наступного тижня повинна пройти зустріч лідерів G20. До порядку включено питання подолання енергетичної кризи.

"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм. – Ред.), який зараз ми бачимо, використаний (президентом РФ Володимиром. – Ред.) Путіним дуже добре", – додала представниця Міненерго.

За її словами, за перше півріччя поточного року "Газпром" заробив більше 10 млрд. Зеркаль допустила, що в другому півріччі російський газовий монополіст заробить "якісь цифри", які неможливо уявити.

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Коли можуть запустити "Північний потік – 2"

Нагадаємо, навіть готовий трубопровід не можна експлуатувати зараз, оскільки йому потрібно пройти сертифікацію.

Проєкт повинен повністю відповідати вимогам Третього енергопакету – документа, який регулює енергетичні відносини в ЄС.

Для цього може знадобитися від чотирьох місяців до півроку, кажуть експерти. Однак залишилася ще одна зачіпка, яка гальмує процес.

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18 жовтня "Нафтогаз України" також подав заявку на участь в процесі сертифікації російського газопроводу з метою довести його небезпеку і не дати запустити в роботу.

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