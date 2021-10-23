В Минэнерго рассказали, на что готова пойти Россия ради запуска "Северного потока-2"

За первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более 10 млрд, считает Елена Зеркаль

Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. Коллаж "Сегодня".

Советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль не исключает, что Европа может одобрить запуск Северного потока-2 без сертификации. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

"Северный поток-2"

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", – сказала Елена Зеркаль, отвечая на вопрос о возможности одобрения Европой запуска "Северного потока-2" без сертификации.

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Советница министра отметила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включен вопрос преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм – ред.), который сейчас мы видим, использован (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным очень хорошо", – добавила представитель Минэнерго.

По ее словам, за первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более 10 млрд. Зеркаль допустила, что во втором полугодии российский газовый монополист заработает "какие-то цифры", которые невозможно представить.

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Когда могут запустить "Северный поток – 2"

Напомним, даже готовый трубопровод нельзя эксплуатировать в данный момент, так как ему нужно пройти сертификацию.

Проект должен полностью соответствовать требованиям Третьего энергопакета – документа, который регулирует энергетические отношения в ЕС.

Для этого может потребоваться от четырех месяцев до полугода, говорят эксперты. Однако осталась еще одна зацепка, которая тормозит процесс.

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18 октября "Нафтогаз Украины" также подал заявку на участие в процессе сертификации российского газопровода с целью доказать его опасность и не дать запустить в работу.