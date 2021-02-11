Русский
$ 27,77
33,67
  1. Економічні новини
  2. Економіка

Уряд має зупинити імпорт електроенергії з Росії, – Яценюк

11 лютого, 15:42

Инна Бабур Инна Бабур

Експрем'єр також закликав депутатів на рівні закону заборонити імпорт російської електроенергії

Кабінет міністрів повинен зупинити імпортні поставки електроенергії з Росії, які руйнують українську енергосистему і економіку.

Реклама

Про це заявив колишній прем’єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк, повідомляє "Главком".

"Сьогодні (10 лютого – ред.) уряд заборонив реєстрацію і використання в Україні російської вакцини. Тепер уряд так само має прийняти правильне рішення зупинити імпорт російської електроенергії, який нищить українську енергетику й економіку", написав експрем’єр на своїй сторінці у Facebook.

Це рішення уряд має прийняти не дивлячись на будь-який супротив із боку лобістів чи інтересантів торгівлі з Росією.

"Чи може корупційні заробітки з росіянами герусів, тарасюків та інших "реформаторів" не дозволяють уряду наважитися на такий крок?" – зазначив Яценюк.

В тренді
Базова величина замість прожиткового мінімуму: скільки платитимуть на дітей?
Реклама

Окрім того він закликав Верховну Раду на рівні закону заборонити імпорт російської електроенергії.

Нагадаємо, імпорт електричної енергії з Росії відновився з 1 лютого 2021 року. З січня 2021 року Україна розпочала закупівлі струму в Білорусі. Всього з початку року Україна імпортувала близько 350 млн кВт·годин на суму 550 млн грн.

Минулої зими 2019-2020 року імпорт з Росії і Білорусі склав понад 1 млрд кВт·годин, що спровокувало найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку України.

За інформацією експертів "Центру Разумкова", саме імпорт електроенергії минулої зими призвів до складної ситуації в енергосистемі у січні-лютому 2021 року. Імпорт завдав мільярдних збитків державній компанії "Енергоатом", яка через брак коштів не змогла вчасно провести ремонти атомних блоків. Відтак затримка ремонтної кампанії на АЕС призвела до підвищення навантаження на теплову генерацію і швидкого спрацювання запасів вугілля.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Верховна Рада електроенергія Арсеній Яценюк імпорт Кабінет міністрів
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Пальне дорожчає семимильними кроками: коли ціни перестануть зростати
Пальне дорожчає семимильними кроками: коли ціни перестануть зростатиЕкономіка
Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за долар
Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за доларФінанси
Ціни на пальне зірвалися з
Ціни на пальне зірвалися з "якоря", на скільки вони ще зростутьАвто
Україна скуповує імпортну свинину: звідки везуть м'ясо
Україна скуповує імпортну свинину: звідки везуть м'ясоЕкономіка
Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везуть
Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везутьЕкономіка
Уряд хоче відв'язати соцвиплати від прожиткового мінімуму: що зміниться для українців
Уряд хоче відв'язати соцвиплати від прожиткового мінімуму: що зміниться для українцівЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти