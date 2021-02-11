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Правительство должно остановить импорт электроэнергии из России, – Яценюк

11 февраля, 15:42

Инна Бабур Инна Бабур

Экс-премьер также призвал депутатов на уровне закона запретить импорт российской электроэнергии

Кабинет министров должен остановить импортные поставки электроэнергии из России, которые разрушают украинскую энергосистему и экономику.

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Об этом заявил бывший премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк, сообщает "Главком".

"Сегодня (10 февраля – ред.) правительство запретило регистрацию и использование в Украине российской вакцины. Теперь правительство так же должно принять правильное решение остановить импорт российской электроэнергии, который уничтожает украинскую энергетику и экономику", написал экс-премьер на своей странице в Facebook.

Это решение правительство должно принять несмотря на любое сопротивление со стороны лоббистов или интересантов торговли с Россией.

"Или, может быть, коррупционные заработки с россиянами герусов, тарасюков и других "реформаторов" не позволяют правительству решиться на такой шаг?" – отметил Яценюк.

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Кроме того, он призвал Верховную Раду на уровне закона запретить импорт российской электроэнергии.

Напомним, импорт электроэнергии из России возобновился с 1 февраля 2021 года. С января 2021 Украина начала закупки тока в Беларуси. Всего с начала года Украина импортировала около 350 млн кВт·ч на сумму 550 млн грн.

Прошлой зимой 2019-2020 года импорт из России и Беларуси составил более 1 млрд кВт·ч, что спровоцировало крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке Украины.

По информации экспертов "Центра Разумкова", именно импорт электроэнергии прошлой зимой привел к сложной ситуации в энергосистеме в январе-феврале 2021 года. Импорт нанес миллиардные убытки государственной компании "Энергоатом", которая из-за нехватки средств не смогла вовремя провести ремонты атомных блоков. Поэтому задержка ремонтной кампании на АЭС привела к повышению нагрузки на тепловую генерацию и быстрой отработке запасов угля.

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Россия Верховная Рада электроэнергия Арсений Яценюк импорт Кабинет министров
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