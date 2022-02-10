Повний провал: чому українці не поспішають "виходити з тіні"

За п'ять місяців зі старту податкової амністії задекларовано лише 1,5 млрд грн

Українці не поспішають скористатися "нульовою декларацією" / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку подання так званої нульової декларації минуло вже понад п'ять місяців, а українці не поспішають розкривати перед державою свої накопичення, з яких не було сплачено податки. За весь цей час задекларовано лише 1,576 млрд грн.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому люди не хочуть скористатися податковою амністією.

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Рівно тільки на папері

Коли влада лише планувала запуск податкової амністії, то плани були амбітні: протягом року хотіли вивести з тіні близько 20 млрд доларів. За офіційним курсом влітку 2021 року йшлося про суми понад 540 млрд грн. До бюджету планували залучити додатково близько 1 млрд доларів.

Ідея "нульової декларації" була у передвиборчій програмі Володимира Зеленського, тому від її впровадження багато хто очікував позитивного економічного ефекту. Передбачалося, що українці радо легалізують свої тіньові заощадження, отримані без сплати податків, заплативши з них від 2,5-5% до 9% залежно від типу незадекларованих активів.

Проте реальність розчаровує ініціаторів "нульового декларування". За п'ять місяців українці задекларували менше ніж 1,6 млрд грн.

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"Станом на 03.02.2022 року загальна сума амністованих активів становить 1,576 млрд грн, а збори до бюджету – 91,9 млн грн, – написав голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев у Telegram. – Податкова амністія успішно продовжується, до її завершення залишилося сім" місяців".

Складно сказати, що мав на увазі нардеп під словами "успішно продовжується", адже за п'ять місяців громадяни задекларували менш ніж 0,3% від запланованих обсягів. Зрозуміло, що за сім місяців, що залишилися, обсяги амністованих коштів зростуть, але навряд чи вдасться збільшити темпи настільки, щоб вийти на більш-менш порівнянні суми з планованим.

Чому не вірять державі

Експерти називають одразу кілька причин, чому українці не вірять у механізм податкової амністії.

По-перше, останнім часом почастішали скарги підприємців на посилення тиску податківців. І йдеться не лише про ФОПи, які протестували біля будівлі парламенту, – скаржиться і великий бізнес.

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Дедалі частіше можна чути про донарахування податків заднім числом – зокрема, металурги нарікають, що їх намагаються змусити заплатити ренту на видобуток руди не за законною та затвердженою методикою, а за надуманою схемою.

Паралельно з цим зростає кількість перевірок легального бізнесу різними органами контролю. Такий негативний фон новин призводить лише до одного – бізнес і населення, навпаки, починають ховати свої активи.

За словами економіста Данила Моніна, лише у четвертому кварталі 2021 року Україна втратила 2 млрд доларів через виведення капіталу великим бізнесом. Населення намагається не відставати від підприємців.

"Населення за минулий рік перевело в готівкову форму валюти на 6 млрд доларів, – каже Данило Монін. – Це у 100 разів більше, ніж було задекларовано коштів у межах податкової амністії. Ці цифри добре демонструють рівень довіри населення до податкової політики держави. Коли створюєш податковий концтабір – результат не може бути інший".

Економіст Олексій Кущ каже, що держава, започаткувавши податкову амністію, ставить "візок попереду коня" – не враховує причин, чому бізнес та населення воліють жити і працювати в тіні, і не бореться з причинами тіньової економіки.

"Тиск податківців на бізнес – це тільки одна з причин провалу "нульової декларації", – пояснює "Сьогодні" Олексій Кущ. – Податкову амністію слід було б починати проводити тільки після того, як зникли причини для існування тіньової економіки. Тоді б схлопування тіньового ринку справді залучило до легальної економіки мільярди доларів".

Цього не відбувається, тому що не усунуті передумови, які витісняють населення та бізнес у тінь.

"Є три основні причини, чому існує тіньова економіка, – продовжує Олексій Кущ. – По-перше, в Україні влада не бореться з монополіями, по-друге, існує надмірний адміністративний тиск на бізнес від держави та високий податковий тиск як на бізнес, так і на населення. Крім того, держава періодично переписує Податковий кодекс, змінюючи правила гри.

Експерт каже, що вихід із тіні був би можливий у разі "підписання" умовного суспільного консенсусу між державою, населенням та бізнесом.

"Має бути визначено умовну точку податкового навантаження, яке влаштує як державу, так і бізнес із населенням, – продовжує Олексій Кущ. – Якщо всі сторони погоджуються на певні умови, то робиться перехідний період, після якого і проводиться податкова амністія. А в нинішніх умовах ніхто не захоче декларувати свої тіньові заощадження, адже завтра все одно доведеться продовжувати працювати в тіні, і, судячи з обсягів задекларованих коштів, "податковий стриптиз", який влада чекала від населення та бізнесу, перетворюється на "легке оголення".

За словами експерта, податковою амністією у теперішньому її вигляді, найімовірніше, скористаються лише політики, яким потрібно якось обґрунтовувати свої високі витрати за досить скромних легальних доходів.

Раніше ми писали про те, хто виграє, а хто програє від об'єднання всіх зарплатних податків в один. Більше про податки та про те, куди йдуть наші гроші, – у нашій спецтемі.