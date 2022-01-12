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Пенсії в Україні: якими будуть виплати, якщо не вистачає стажу

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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12 січня, 07:00
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Якщо людина взагалі не має страхового стажу, то вона отримуватиме допомогу, а не пенсію
Українці отримують 1934 грн
Українці отримують 1934 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці, які не працювали чи не змогли накопичити необхідні 15 років стажу до виходу на пенсію, будуть одержувати однакові виплати.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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Вона пояснила, що якщо в українця недостатньо страхового стажу для отримання пенсії, а саме він не накопичив 15 років, то може розраховувати на мінімальний розмір пенсії, який прив'язаний до прожиткового мінімуму. Нині це 1934 грн. Отримувати такі виплати він почне у 63 роки, а не у 60 років, як пенсіонери з повним стажем.

А якщо людина взагалі не має страхового стажу, то вона отримуватиме допомогу, а не пенсію. Така виплата називається "державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію" і прив'язана до прожиткового мінімуму – 1934 грн. Отримати її можна буде з 65 років.

Кому вже збільшили пенсії?

З 1 січня в Україні перерахували пенсії для ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

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Кому збільшили мінімальні виплати:

  • тим, хто отримав І групу інвалідності – до 6000 грн;
  • тим, хто отримав ІІ групу інвалідності – до 4800 грy;
  • тим, хто отримав ІІІ групу інвалідності – до 3700 грн.

Також у січні підвищили пенсії та 9% жінок, які народилися до 1962 року. Загалом упродовж 2022 року в Україні очікується 12 підвищень виплат пенсіонерам. Середньорічний розмір пенсії становитиме 4533 грн.

Раніше ми повідомляли, що жінки, які вийдуть на пенсію 2022 року, отримають надбавку до пенсії. Доплата буде щомісячною та довічною і може досягати 25% від розміру пенсії.

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Нагадаємо, що незважаючи на те, що у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій, багато українців отримають пенсію, розмір якої менший від фактичного прожиткового мінімуму.

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