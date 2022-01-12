Пенсии в Украине: какими будут выплаты, если не хватает стажа

Если у человека вообще нет страхового стажа, то он будет получать пособие, а не пенсию

Украинцы получают 1934 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые не работали или не смогли накопить необходимые 15 лет стажа до выхода на пенсию, будут получают одинаковые выплаты.

Об этом в интервью "24 каналу" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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Она объяснила, что если у украинца недостаточно страхового стажа для получения пенсии, а именно он не накопил 15 лет, то он может рассчитывать на минимальный размер пенсии, который привязан к прожиточному минимуму. Сейчас это 1934 грн. Получать такие выплаты он начнет в 63 года, а не в 60 лет, как пенсионеры с полным стажем.

А если у человека вообще нет страхового стажа, то он будет получать пособие, а не пенсию. Это возможно если он нигде официально не работал, получал зарплату "в конверте". Такая выплата называется "государственная помощь тем людям, которые не имеют права на пенсию" и привязана к прожиточному минимуму – 1934 грн. Получить ее можно будет с 65 лет.

Кому уже повысили пенсии?

С 1 января в Украине пересчитали пенсии для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

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Кому увеличили минимальные выплаты:

тем, кто получил I группу инвалидности – до 6000 грн;

тем, кто получил II группу инвалидности – до 4800 грн;

тем, кто получил III группу инвалидности – до 3700 грн.

Также в январе повысили пенсии и 9% женщин, которые родились до 1962 года. Всего в течение 2022 года в Украине ожидается 12 повышений выплат пенсионерам. Среднегодовой размер пенсии составит 4533 грн.

Ранее мы сообщали, что женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат надбавку к пенсии. Доплата будет ежемесячной и пожизненной и может достигать 25% от размера пенсии.

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Напомним, что несмотря на то, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума.