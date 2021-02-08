Квоти на імпорт сірчаної кислоти перетворилися на корупційні схеми, їх потрібно терміново ліквідувати, – нардеп

Квоти на ввезення сірчаної кислоти – це корупційні схеми минулої влади, їх необхідно негайно скасувати. Про це заявив народний депутат Сергій Магера в коментарі Мінпром.

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Депутат нагадав, що квоти на імпорт сірчаної кислоти були введені у 2018 році, нібито для захисту вітчизняного виробника ресурсу. Але після їх введення виробники сірчаної кислоти різко підняли ціну на свою продукцію.

"Тільки вдумайтеся: ціна українських постачальників стала вище імпортної на 89%, а в деяких випадках на 107%. Тобто метою був захист вітчизняних виробників від імпорту. А за фактом квоти стали інструментом збагачення для компаній-прокладок", – повідомив Магера.

Депутат звернув увагу, що незважаючи на різке підвищення цін на кислоту, фінансові показники вітчизняних виробників ресурсу погіршуються. Що, на його думку, пов'язано з тим, що заробляють на цій корупційній схемі не виробники, а посередники, через яких реалізується кислота. Тому депутат вважає, що квоти на імпорт сірчаної кислоти мають бути скасовані негайно.

"Зараз у міністерства завдання гранично ясне – ліквідувати корупційні схеми минулої влади і скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти. Але Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі не поспішає це робити! Корупційні схеми продовжують працювати, у зв'язку з чим у мене логічне запитання до міністра Петрашка: що взагалі відбувається?"- сказав Магера.

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Нагадаємо, з 1 вересня 2018 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на постачання сірчаної кислоти, щоб, за офіційною версією, захистити вітчизняних виробників цього ресурсу. Але після введення обмежень ціни на сірчану кислоту зросли майже у два рази і відбулася монополізація ринку. Це, у свою чергу, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у посередників. Ті зривають поставки і диктують економічно необґрунтовані умови, але вибору немає – купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки у обмеженого кола постачальників, причому не у державних підприємств, які цю сірчану кислоту виробляють, а у приватних компаній.

Представники профільних асоціацій звернулися до влади з проханням негайно скасувати обмеження на імпорт сірчаної кислоти та олеуму. Як випливає з їхньої заяви, через недобросовісну роботу фірм-посередників на ринку виник дефіцит критично важливої сировини, який загрожує зупинкою цілої галузі української економіки. До того ж, квотування створило міцні корупційні схеми, збудовані навколо державних підприємств – виробників сірчаної кислоти, і ці схеми необхідно якомога швидше зруйнувати.

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