Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко виступить на економічному форумі в Берліні

19 березня у Берліні відбудеться четвертий німецько-український економічний форум, де виступить генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

Форум є важливим майданчиком для зміцнення співпраці між Україною і Німеччиною, зокрема, в енергетичному секторі. У серпні 2020 року було підписано спільну міжурядову Заяву між Україною та Німеччиною щодо започаткування енергетичного партнерства. У межах форуму будуть обговорені, серед інших питань, ключові пріоритети енергетичного партнерства, такі як інтеграція енергетичних ринків України до ЕNTSO-E, підвищення рівня енергетичної безпеки, декарбонізації економіки, обмін інноваціями у енергетичних технологіях та реалізація спільних проектів у сферах розвитку "зеленої" енергетики, диджиталізації енергетичної інфраструктури та створення сучасної енергетичної системи.

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Серед спікерів форуму: канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Асоціації торгово-промислових палат Німеччини Ерік Швейцер, державний секретар Парламенту у Федеральному міністерстві економіки та енергетики, співголова Німецько-української групи високого рівня з питань економічного співробітництва Марко Вандервіц, державний секретар Федерального міністерства економіки та енергетики Андреас Файхт.

Серед делегатів українського уряду: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр енергетики України Юрій Вітренко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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Участь ДТЕК у форумі є підтвердженням європейського вектору розвитку компанії та прагненням інтегрувати європейські стандарти в український енергетичний сектор.

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