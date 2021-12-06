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Фальшива тисяча Зеленського: шахраї крадуть дані банківських карток під виглядом МОЗ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
6 грудня, 12:30
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У МОЗ попередили про шахраїв, які крадуть дані українців під виглядом виплати тисячі Зеленського
Шахраї представляються МОЗ і крадуть дані карток
Шахраї представляються МОЗ і крадуть дані карток / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї вигадали нову схему виманювання даних банківських карток українців. Цього разу аферисти видають себе за МОЗ.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшку на брифінгу у понеділок.

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За словами міністра, аферисти розсилають смс, нібито від МОЗ, пропонуючи виплатити 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Таким чином, у користувачів намагаються виманити дані рахунку та іншу персональну інформацію українців.

"Хочу звернути увагу на появу нових методів виманювання коштів шахраями. Наразі вони від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер картки та інші персональні дані для отримання 1 тис. грн за повний курс вакцинації від COVID-19. Від імені міністерства жодні повідомлення не формувалися та не надсилалися громадянам", – зазначив Ляшко.

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Міністр нагадав, що "бонус" у вигляді тисячі гривень вакциновано почнуть із 19 грудня та для їх отримання необхідно використовувати мобільний додаток "Дія".

Тисяча Зеленського

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що всім, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, виплатять по 1 тисячі гривень.

На програму виділили 3 млрд доларів у 2021 і ще стільки ж у 2022 році, а пізніше збільшили фінансування до 8 мільярдів.

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Проте витратити її можна не на все, що завгодно, пояснили в Кабміні. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, гроші за вакцинацію буде виплачено на віртуальні платіжні картки через "Дію".

Ця ініціатива спрямована також на підтримку малого та середнього бізнесу, а також культури, тому витратити тисячу можна буде купивши квитки в кінотеатр, театр, на концерт, на подорожі Україною поїздом або літаком або абонемент у спорт зал.

Список місць, де можна буде розрахуватися тисячею Зеленського, з'явиться пізніше. "Сьогодні" докладно описували, як працюватиме механізм і розповідали, куди не можна витратити ці гроші.

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