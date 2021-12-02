Тисяча Зеленського: в Україні збільшили суму виплат вакцинованим

Стартують виплати обіцяних грошей вакцинованим громадянам з 19 грудня

На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія” / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні збільшили суму, спрямовану на виплати вакцинованим українцям у рамках програми "еПідтримка". На це виділили 8 мільярдів гривень з бюджету, який ухвалили 2 грудня.

Як повідомив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль, парламент найближчим часом розгляне це питання.

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"У зв’язку з очікуванням великої кількості звернень, було ухвалено рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, до 8 млрд грн", – написав у Telegram прем'єр.

За його словами, на старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія". А пізніше допомогу надаватимуть майже 100 офлайн пунктів підтримки "Дії" по всій Україні.

"Мета програми – підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію", – пояснив Шмигаль.

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Зазначимо, що на програму для вакцинованих збирались виділити 6 мільярдів гривень. Проте, через очікувану велику кількість звернень громадян – суму вирішили збільшити.

Стартують виплати вакцинованим громадянам з 19 грудня.

Тисяча гривень від Зеленського

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що всі вакциновані двома дозами українці матимуть змогу отримати від держави 1000 грн.

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Гроші виділять із загального фонду державного бюджету. Громадяни, які не мають смартфонів, зможуть отримати гроші іншим шляхом.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як українцям отримати обіцяну тисячу гривень за вакцинацію двома дозами.

Нагадаємо, що на руки гроші українці не отримають. Вони надійдуть як депозит і їх можна буде витратити виключно на певні сфери послуг.