Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Тисяча Зеленського: в Україні збільшили суму виплат вакцинованим

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
2 грудня, 18:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Стартують виплати обіцяних грошей вакцинованим громадянам з 19 грудня
На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія”
На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія” / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні збільшили суму, спрямовану на виплати вакцинованим українцям у рамках програми "еПідтримка". На це виділили 8 мільярдів гривень з бюджету, який ухвалили 2 грудня.

Як повідомив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль, парламент найближчим часом розгляне це питання.

Реклама

"У зв’язку з очікуванням великої кількості звернень, було ухвалено рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, до 8 млрд грн",написав у Telegram прем'єр.

За його словами, на старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія". А пізніше допомогу надаватимуть майже 100 офлайн пунктів підтримки "Дії" по всій Україні.

"Мета програми – підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію", – пояснив Шмигаль.

Реклама

Зазначимо, що на програму для вакцинованих збирались виділити 6 мільярдів гривень. Проте, через очікувану велику кількість звернень громадян – суму вирішили збільшити.

Стартують виплати вакцинованим громадянам з 19 грудня.

Тисяча гривень від Зеленського

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що всі вакциновані двома дозами українці матимуть змогу отримати від держави 1000 грн.

Реклама

Гроші виділять із загального фонду державного бюджету. Громадяни, які не мають смартфонів, зможуть отримати гроші іншим шляхом.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як українцям отримати обіцяну тисячу гривень за вакцинацію двома дозами.

Нагадаємо, що на руки гроші українці не отримають. Вони надійдуть як депозит і їх можна буде витратити виключно на певні сфери послуг.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
35,49
31,67
30,64
19,00
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти