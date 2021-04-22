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Apple розширить рекламний бізнес і потужно вдарить по доходах Facebook

22 квітня, 13:33

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Компанія заробляє 2 млрд доларів в рік на пошуковій рекламі в App Store з 80% маржею

Американська технологічна компанія Apple, яка два дні тому показала свої новинки, має намір розширити рекламний бізнес на тлі майбутніх змін політики конфіденційності для iPhone.

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Про це з посиланням на два джерела повідомляє Financial Times.

Нові правила конфіденційності для iPhone завадять рекламі, яку пропонують конкуренти компанії, включаючи соцмережу Facebook, пише NV.ua.

Подальше оновлення iOS 14.5 не дозволить додаткам і рекламодавцям збирати дані про користувачів iPhone без їхньої явної згоди. Якщо більшість користувачів відмовляться від відстеження, це завдасть потужного удару по роботі індустрії мобільної реклами.

Зараз Apple продає пошукову рекламу для свого App Store, що дозволяє розробникам платити за кращий результат у видачі.

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Тепер же компанія планує додати другий рекламний блок у розділі "рекомендовані" додатка на своїй сторінці. Це дозволить рекламодавцям просувати свої додатки по всій мережі, а не у відповідь на конкретні запити.

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На думку Financial Times, другий рекламний блок в App Store сподобається рекламодавцям, адже зміни конфіденційності iPhone знизять ефективність таргетованої реклами.

Ця ініціатива стане першою конкретною ознакою того, що Apple має намір розширити свій рекламний бізнес.

За оцінками аналітиків інвесткомпанії Bernstein, Apple заробляє близько 2 млрд доларів в рік на пошуковій рекламі в App Store з 80% маржею. Також компанія продає рекламу в своїх додатках для акцій і новин.

Нагадаємо, ПриватБанк пригрозив відключити послуги Apple Pay і Google Pay, якщо Верховна Рада прийме закон про зниження комісії за еквайринг.

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