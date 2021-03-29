ПриватБанк пригрозив відключенням Apple Pay і Google Pay в Україні

Банкам України доведеться відключити послуги Apple Pay і Google Pay, якщо Верховна Рада прийме закон про зниження комісії за еквайринг (№ 4364). Причиною такого кроку стануть високі тарифи цих сервісів і додаткові комісії, сплата яких ляже на плечі самих банків.
Про це повідомила прес-служба ПриватБанку. Проти цього документа також висловлювався Національний банк України (НБУ).
Ще один негативний наслідок – зростання вартості обслуговування карток для клієнтів: в середньому вона становитиме понад 200 грн на рік, зазначили в "Приваті". В НБУ також попередили про можливе згортання мережі POS-терміналів.
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У Нацбанку впевнені, що це питання має регулюватися ринком, а не законодавчо.
Нагадаємо, народні депутати хочуть обмежити суму комісії яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки. Заступник голови правління ПриватБанку Разван Мунтеану попередив, що такий крок збільшить собівартість транзакцій через витрати емітентів і додаткових комісій сервісів.
Що за комісія?
Це плата, яку магазини, ресторани і інший бізнес платять банкам за те, що їхні клієнти розраховуються картками. Зараз вона становить до 3%.
Ідею законодавчо знизити комісію підтримують представники ритейлу. Крім того, в Раді заявляли, що нібито такий крок може знизити ціни товари та послуги в Україні. ПриватБанк і НБУ це заперечують.
Як повідомлялося, раніше Україна потрапила до ТОП-10 європейських країн з платежів через гаджети. Популярність NFC-оплат в країні зростає, а найбільша частина з них здійснюється за допомогою Goolge Pay і Apple Pay.
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