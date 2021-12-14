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"Нова пошта" знищила бабусин подарунок онукові (фото)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 19:09
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"Нова пошта" привезла роздавлену посилку, яка їхала лише один день
"Нова пошта" доставила розчавлену посилку
"Нова пошта" доставила розчавлену посилку / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" розповіла про неприємну історію, яка трапилась з посилкою для її сина на день народження. Все, що хлопцю передала бабуся – розтрощили в дорозі.

Про це обурена жінка написала відгук на своїй сторінці у Facebook.

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За словами клієнтки, вона надзвичайно прикро здивована, оскільки бабуся передала своєму онуку гостинці, де були 2 десятки домашніх яєць та пластикове відерце меду.

"Посилка їхала день. Прибуло: 20 яєць, з них жодного цілого – хоча були у пластиковому контейнері й пупирках додаткових. І розчавлений навпіл пластмасовий слоїк меду. От як?! Шо ви робили тією посилкою, щоб розчавити пластмасову тару?", – йдеться у відгуку.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітники поштового оператора одразу відреагували на скаргу та запевнили, що хочуть в усьому розібратися. Для цього у жінки попрохали номер накладної.

"Жахливо. Особливо, знаючи, що це передача від бабусі онуку. Напишіть нам, будь ласка, номер накладної – хочемо у всьому розібратися", – відповіли клієнтці.

У коментарях люди написали, що "Нова пошта" взагалі не пересилає такі продукти, як яйця і в даному випадку винуватий відправник та той працівник, який не дізнався про вміст посилки.

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Тарифи "Нової пошти" з 1 січня

Поштовий оператор, згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зменшує деякі тарифи на доставку.

Вже з 1 січня доставка вантажів у межах одного міста та його передмістя буде здійснюватись за такими тарифами:

  • для посилок до двох кг ціна знижується із 45 до 40 грн;
  • відправлення до 30 кг коштуватимуть 80 грн замість 100, до цієї ціни також входить комісія за оголошену вартість до 1000 грн;

"Укрпошта" також змінює тарифи на доставку, але у цього поштового оператора вони зростуть.

Окрім цього "Сьогодні" розбиралися, чи можуть "Нова пошта" та "Укрпошта" відмовити вам у відправленні посилки через коробку.

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