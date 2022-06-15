Далі без шведів: IKEA повністю йде з Росії

Компанія звільняє співробітників та планує продати відразу чотири фабрики

Насамкінець компанія планує влаштувати розпродаж своїх товарів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через велику війну Росії в Україні шведська корпорація IKEA вирішила повністю залишити російський ринок. Компанія вже звільняє співробітників, а потім планує продати виробництво та заводи новому власнику.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що меблева компанія хоче продати 4 своїх фабрики в Росії.

Запаси товарів, що залишаються на складах, IKEA планує розпродати через інтернет-магазин орієнтовно у липні.

При цьому в компанії російським журналістам розповіли, що за останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами і ланцюжками поставок постійно погіршувалась.

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Тому компанія пропонує працівникам у Росії звільнятися за власним бажанням з виплатою кількох окладів.

Компанії біжать з Росії

Багато світових компаній не хочуть співпрацювати з країною-агресором та фактично спонсорувати вбивства. Тому з ринку вийшли вже десятки брендів, а це сотні робочих місць.

Наприклад, про кінець роботи в РФ оголосили: Coca Cola, Apple, Adobe, Bolt, Boeing, Adidas, Lenovo, Nike, HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Maersk, UPS Sony, Paramount, Universal pictures, Warner Bros, Disney, Cinema 4D, MEGOGO, Lego та багато інших.

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"Сегодня" також писали, які автомобілі більші не постачатимуть до Росії. Також ми писали, що у Москві зробили з заводом, де раніше випускали знамениті іномарки