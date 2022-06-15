Дальше без шведов: IKEA полностью уходит из России

Компания увольняет сотрудников и планирует продать сразу четыре фабрики

Напоследок компания планирует устроить распродажу своих товаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за большой войны России в Украине шведская корпорация IKEA решила полностью оставить российский рынок. Компания уже увольняет сотрудников, а потом планирует продать производство и заводы новому собственнику.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что мебельная компания хочет продать 4 своих фабрики в России.

Запасы товаров, которые остаются на складах, IKEA планирует распродать через интернет-магазин ориентировочно в июле.

При этом в компании российским журналистом рассказали, что за последние несколько месяцев ⁠ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок ⁠постоянно ухудшалась.

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Поэтому компания предлагает работникам в России увольняться по собственному желанию с выплатой нескольких окладов.

Компании бегут из России

Многие мировые компании не хотят сотрудничать со страной-агрессором и фактически спонсировать убийства. Поэтому из рынка вышли уже десятки брендов, а это и сотни рабочих мест.

Например, о конце работы в РФ объявили: Coca Cola, Apple, Adobe, Bolt, Boeing, Adidas, Lenovo, Nike, HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Maersk, UPS Sony, Paramount, Universal pictures, Warner Bros, Disney, Cinema 4D, MEGOGO, Lego и многие другие.

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"Сегодня" также писали, какие автомобили больше не будут поставлять в Россию. Также мы писали, что в Москве сделали с заводом, где раньше выпускали знаменитые иномарки.