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Місяць життя в Естонії — скільки коштують продукти, транспорт та житло

Уляна Лебич
23 червня, 12:21
Розповідаємо, скільки коштує місяць проживання в Естонії

В Естонії доволі дорога вартість житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимала кількість українців з початку війни як тимчасовий прихисток обрала Естонію, хтось навіть висловив бажання залишитися там.

Тож сайт "Сьогодні" розповість, скільки коштує місяць проживання в цій країні.

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Зауважимо, якщо не враховувати вартість житла, то загалом для проживання двох осіб із середнім рівнем потреб обійдеться в 25,3 тис. грн орієнтовно.

Ціни на продукти

Деякі продукти в Естонії дорожчі, ніж в Україні, деякі дешевші. Для порівняння ми вибрали оновлені у червні статистичні дані про вартість товарів в Естонії hikersbay та оновлені у червневі дані Мінфіну.

Порівняльна таблиця вартості продуктів в Естонії та Україні
ПродуктЦіна продукту в ЕстоніїЦіна продукту в Україні
Молоко, 1 л24 грн35,11 грн
Буханець білого хліба27 грн26,15 грн
Білий рис, 1 кг45 грн58,87 грн
Яйця, 10 шт42,5 грн27,82 грн
Твердий сир, 1 кг217 грн331,57 грн
Філе куряче, 1 кг170,54 грн129,54 грн
Яловича вирізка, 1 кг250,99 грн246,39 грн
Яблука, 1 кг44 грн12,55 грн
Банани, 1 кг33 грн43,79 грн
Картопля, 1 кг20 грн10,52 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок в Естонії у середньому коштує 154 грн, пляшка вина – 218 грн.

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Чашка капучино в кафе обійдеться вам у 86 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме в середньому 311 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтом Airbnb. Загалом вартість оренди в Естонії доволі дорога. Якщо розглядати ціни в середньому по всій країні, то можна зробити висновок про довготривалу оренду:

  • однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме 13 тис. грн;
  • однокімнатна квартира далі від центру - 9,1 тис. грн;
  • трикімнатна квартира в центрі міста - 20,8 тис. грн;
  • трикімнатна далі від центру – орієнтовно 14,5 тис. грн.

Якщо йдеться про короткострокову оренду, то, за даними Airbnb, зняти квартиру в столиці Таллінні на місяць коштуватиме від 1,5 тис. доларів (52,5 тис. грн)

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Вартість оренди в Талліні / Фото: скріншот

Комунальні послуги коштують у середньому 5,4 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, разом з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Одноразовий квиток на громадський транспорт, за даними traveltables, коштуватиме в еквіваленті 47,7 грн, проїзний на місяць – 524 грн.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 79 грн, кожен наступний кілометр - 19,04 грн. Вартість 1 л бензину – 37,27 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв - 1,07 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому у 589 грн на місяць.

Робота для українців

Знайти роботу можна на сайті Jooble, layboard тощо.

Наразі в Естонії пропонують такі вакансії для українців:

Яку допомогу пропонує Естонія?

Серед основних пунктів:

  • допомога з пошуком роботи;
  • допомога з влаштуванням дітей у садочки та школи;
  • безкоштовний проїзд у громадському транспорті за наявності посвідчення біженця з України;
  • безкоштовне відкриття банківського рахунку;
  • безкоштовне навчання для українських студентів на чотирьох факультетах образотворчого мистецтва, дизайну, архітектури та художньої культури, поки ситуація в їхній країні не стабілізується.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії, Німеччині, Болгарії, Чехії, Канаді, Італії, Іспанії та Туреччині.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.