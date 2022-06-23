Місяць життя в Естонії — скільки коштують продукти, транспорт та житло

В Естонії доволі дорога вартість житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимала кількість українців з початку війни як тимчасовий прихисток обрала Естонію, хтось навіть висловив бажання залишитися там.

Тож сайт "Сьогодні" розповість, скільки коштує місяць проживання в цій країні.

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Зауважимо, якщо не враховувати вартість житла, то загалом для проживання двох осіб із середнім рівнем потреб обійдеться в 25,3 тис. грн орієнтовно.

Ціни на продукти

Деякі продукти в Естонії дорожчі, ніж в Україні, деякі дешевші. Для порівняння ми вибрали оновлені у червні статистичні дані про вартість товарів в Естонії hikersbay та оновлені у червневі дані Мінфіну.

Порівняльна таблиця вартості продуктів в Естонії та Україні Продукт Ціна продукту в Естонії Ціна продукту в Україні Молоко, 1 л 24 грн 35,11 грн Буханець білого хліба 27 грн 26,15 грн Білий рис, 1 кг 45 грн 58,87 грн Яйця, 10 шт 42,5 грн 27,82 грн Твердий сир, 1 кг 217 грн 331,57 грн Філе куряче, 1 кг 170,54 грн 129,54 грн Яловича вирізка, 1 кг 250,99 грн 246,39 грн Яблука, 1 кг 44 грн 12,55 грн Банани, 1 кг 33 грн 43,79 грн Картопля, 1 кг 20 грн 10,52 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок в Естонії у середньому коштує 154 грн, пляшка вина – 218 грн.

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Чашка капучино в кафе обійдеться вам у 86 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме в середньому 311 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтом Airbnb. Загалом вартість оренди в Естонії доволі дорога. Якщо розглядати ціни в середньому по всій країні, то можна зробити висновок про довготривалу оренду:

однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме 13 тис. грн;

однокімнатна квартира далі від центру - 9,1 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста - 20,8 тис. грн;

трикімнатна далі від центру – орієнтовно 14,5 тис. грн.

Якщо йдеться про короткострокову оренду, то, за даними Airbnb, зняти квартиру в столиці Таллінні на місяць коштуватиме від 1,5 тис. доларів (52,5 тис. грн)

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Вартість оренди в Талліні / Фото: скріншот

Комунальні послуги коштують у середньому 5,4 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, разом з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Одноразовий квиток на громадський транспорт, за даними traveltables, коштуватиме в еквіваленті 47,7 грн, проїзний на місяць – 524 грн.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 79 грн, кожен наступний кілометр - 19,04 грн. Вартість 1 л бензину – 37,27 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв - 1,07 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому у 589 грн на місяць.

Робота для українців

Знайти роботу можна на сайті Jooble, layboard тощо.

Наразі в Естонії пропонують такі вакансії для українців:

зварник (до 2000 євро або 62 тис. грн);

різноробочий (1200 євро або 37,2 тис. грн);

маляр (1900 євро або 58,9 тис. грн);

водій-міжнародник (до 2000 євро або 62 тис. грн).

Яку допомогу пропонує Естонія?

Серед основних пунктів:

допомога з пошуком роботи;

допомога з влаштуванням дітей у садочки та школи;

безкоштовний проїзд у громадському транспорті за наявності посвідчення біженця з України;

у громадському транспорті за наявності посвідчення біженця з України; безкоштовне відкриття банківського рахунку;

безкоштовне навчання для українських студентів на чотирьох факультетах образотворчого мистецтва, дизайну, архітектури та художньої культури, поки ситуація в їхній країні не стабілізується.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії, Німеччині, Болгарії, Чехії, Канаді, Італії, Іспанії та Туреччині.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.