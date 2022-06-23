Месяц жизни в Эстонии — сколько стоят продукты, транспорт и жилье

В Эстонии достаточно дорогая стоимость жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Немаленькое количество украинцев с начала войны в качестве временного убежища выбрало Эстонию, кто-то даже выразил желание остаться там.
Так что сайт "Сегодня" расскажет, сколько стоит месяц проживания в этой стране.
Заметим, если не учитывать стоимость жилья, то проживание двух человек со средним уровнем потребностей обойдется в 25,3 тыс. грн ориентировочно.
Цены на продукты
Некоторые продукты в Эстонии дороже, чем в Украине, некоторые более дешевые. Для сравнения мы выбрали обновленные в июне статистические данные о стоимости товаров в Эстонии hikersbay и обновленные в июне данные Минфина.
|Продукт
|Цена продукта в Эстонии
|Цена продукта в Украине
|Молоко 1л
|24 грн
|35,11 грн
|Буханка белого хлеба
|27 грн
|26,15 грн
|Белый рис, 1 кг
|45 грн
|58,87 грн
|Яйца, 10 шт
|42,5 грн
|27,82 грн
|Твердый творог, 1 кг
|217 грн
|331,57 грн
|Филе куриное, 1 кг
|170,54 грн
|129,54 грн
|Говяжья вырезка, 1 кг
|250,99 грн
|246,39 грн
|Яблоки, 1 кг
|44 грн
|12,55 грн
|Бананы, 1 кг
|33 грн
|43,79 грн
|Картофель, 1 кг
|20 грн
|10,52 грн
Стоит отметить, что пачка сигарет в Эстонии в среднем стоит 154 грн, бутылка вина – 218 грн.
Чашка капучино в кафе обойдется вам в 86 грн, а в целом питание в недорогом ресторане на одного обойдется в среднем 311 грн.
Стоимость аренды жилья
Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтом Airbnb. В целом стоимость аренды в Эстонии достаточно дорогая. Если рассматривать цены в среднем по всей стране, то можно сделать такой вывод о долгосрочной аренде:
- однокомнатная квартира в центре города будет стоить 13 тыс. грн;
- однокомнатная квартира дальше от центра – 9,1 тыс. грн;
- трехкомнатная квартира в центре города 20,8 тыс. грн;
- трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 14,5 тыс. грн.
Если речь идет о краткосрочной аренде, то, по данным Airbnb, снять квартиру в столице Таллине в месяц обойдется от 1,5 тыс. долларов (52,5 тыс. грн)
Коммунальные услуги стоят в среднем 5,4 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).
Общественный транспорт и мобильная связь
Одноразовый билет на общественный транспорт, по данным traveltables, будет стоить в эквиваленте 47,7 грн, проездной на месяц – 524 грн.
Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 79 грн, каждый следующий километр – 19,04 грн. Стоимость 1 л бензина – 37,27 грн в среднем.
Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин – 1,07 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем в 589 грн в месяц.
Работа для украинцев
Найти работу можно на сайте Jooble, layboard и т. д..
Сейчас в Эстонии предлагают следующие вакансии для украинцев:
- сварщик (до 2000 евро или 62 тыс. грн);
- разнорабочий (1200 евро или 37,2 тыс. грн);
- маляр (1900 евро или 58,9 тыс. грн.);
- водитель-международник (до 2000 евро или 62 тыс. грн).
Какую помощь предлагает Эстония переселенцам?
Среди основных пунктов:
- помощь с поиском работы;
- помощь с устройством детей в сады и школы;
- бесплатный проезд в общественном транспорте при наличии удостоверения переселенца из Украины;
- бесплатное открытие банковского счета;
- бесплатное обучение для украинских студентов на четырех факультетах изобразительного искусства, дизайна, архитектуры и художественной культуры, пока ситуация в их стране не стабилизируется.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польше, Словакии, Венгрии, Молдове, Румынии, Германии, Болгарии, Чехии, Канаде, Италии, Испании и Турции.
Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.