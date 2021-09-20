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Такого еще не было. В Днепропетровской области строят уникальную эстакаду через реку

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
20 сентября, 09:36
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Сооружение является внеклассовым и аналогичного в нашей стране не существует, отмечают в автодоре
Вместо трех отдельных мостов будет единая эстакада в 600 метров. Коллаж "Сегодня"
Вместо трех отдельных мостов будет единая эстакада в 600 метров. Коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области строят новую эстакаду через реку Орель. Она станет частью трассы Н-31 Днепр – Решетиловка, соединяющей Днепропетровскую и Полтавскую области со столицей.

Фотографии со стройплощадки опубликовала Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

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"На магистрали Н-31 мостовики возводят уникальную эстакаду через реку Орель. Сооружение является внеклассовым и аналогичного в нашей стране не существует", – пояснили в автодоре.

Строительство в самом разгаре. Фото: facebook.com/dnipro.ukravtodor

Магистраль пересекает Орель в трех местах. Поэтому вместо строительства трех отдельных мостов решили создать единую эстакаду длиной почти 600 метров.

"Есть и особенности выполнения работ. Например, все элементы сооружения изготавливаются на месте строительства. Сейчас мостовики делают ростверки, колонны и балки", – информирует Служба автомобильных дорог.

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Параллельно с изготовлением конструкций, под их установку готовят площадку. Сейчас строители устанавливают стапель, по которому далее будут надвигать пролетное строение на опоры эстакады.

Трасса Н-31 Днепр – Решетиловка

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Дорога является одним из флагманских проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Эта дорога проложена за пределами населенных пунктов по принципу европейского автобана, что позволит транспорту двигаться быстрее и сократит время в пути.

Планируется, что дорога, которая сочетается с международной трассой М-03 Киев – Харьков – Довжанский, станет кратчайшим и самым удобным путем в Киев. Общая протяженность трассы Н-31 составляет около 140 км.

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