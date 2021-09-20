Такого ще не було. У Дніпропетровській області будують унікальну естакаду через річку

Споруда є позакласовою і аналогічної в нашій країні не існує, відзначають в автодорі

Замість трьох окремих мостів буде єдина естакада в 600 метрів. Колаж "Сьогодні"

У Дніпропетровській області будують нову естакаду через річку Оріль. Вона стане частиною траси Н-31 Дніпро – Решетилівка, що з'єднує Дніпропетровську та Полтавську області зі столицею.

Фотографії з будмайданчика опублікувала Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

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"На магістралі Н -31 мостовики зводять унікальну естакаду через ріку Оріль. Споруда є позакласовою і аналогічної в нашій країні не існує", – пояснили в автодорі.

Будівництво в самому розпалі. Фото: facebook.com/dnipro.ukravtodor

Магістраль перетинає Оріль у трьох місцях. Тому замість будівництва трьох окремих мостів вирішили створити єдину естакаду довжиною майже 600 метрів.

"Є і особливості виконання робіт. Наприклад, всі елементи споруди виготовляються на місці будівництва. Зараз мостовики виготовляють ростверки, колони та балки", – інформує Служба автомобільних доріг.

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Паралельно з виготовленням конструкцій, під їх встановлення готують майданчик. Наразі будівельники влаштовують стапель, з якого далі насуватимуть прогонову будову на опори естакади.

Траса Н-31 Дніпро – Решетилівка

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Дорога є одним із флагманських проєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Ця дорога прокладена поза межами населених пунктів за принципом європейського автобану, що дозволить транспорту рухатись швидше і скоротить час в дорозі.

Планується, що ця дорога, яка поєднується з міжнародною трасою М-03 Київ – Харків – Довжанський, стане найкоротшим і найзручнішим шляхом до Києва. Загальна протяжність траси Н-31 складає близько 140 км.

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