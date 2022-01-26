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В самолетах Boeing убрали некоторые окна: как изменились полеты

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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26 января, 12:41
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Как и почему менялась стандарная комплектация самых популярных моделей самолетов Boeing
Интересный факт о самолетах Boeing, о котором вы не знали
Интересный факт о самолетах Boeing, о котором вы не знали / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В самых популярных моделях американского самолета Boeing 737 еще до недавнего времени были оборудованы небольшие окошки в потолке кабины пилотов. Они находились над основным остеклением.

Но со временем от таких окошек решили отказаться, и стандартная комплектация самолетов обходиться без них. Впрочем, их можно заказать, но только как дополнительную опцию. Почему так произошло рассказывает издание Avianews.com.

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Как появились верхние окошки

Оказывается, их создали, чтобы у пилотов был лучший обзор при больших углах крена самолета. Но навигационные системы развивались и улучшались, поэтому в дальнейшем необходимость в таких окошках отпала.

Вся необходимая для пилотов информация о системах самолета выводилась на информационные дисплеи. Зачастую летчики даже закрывали окошки газетой или фольгой, защищаясь от яркого солнца, да и кабина тогда не сильно нагревалась.

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Кроме того, верхние окошки время от времени в техническом обслуживании, ведь они могли помутнеть или же на них появлялись трещины. Такие неполадки могли повлечь за собой простой авиалайнера, а для авиакомпании это означало трату лишних денег.

Что сейчас с самолетами Boeing

Теперь почти все самолеты имеют заглушки вместо верхних окошек. Последние же модели самолета и вовсе сходят с конвейера без дополнительных окошек по умолчанию.

Это позволяет снизить объём инспекционных работ во время периодического техобслуживания и облегчить самолет. Тонкие заглушки весят меньше, чем тяжелые стекла. А еще такая процедура увеличивает комфорт для летчиков, ведь через верхние окошки солнечный свет больше не падает прямо им на головы.

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Ранее мы рассказывали, что американская авиастроительная корпорация Boeing заплатит в американскую казну более 2,5 млрд долларов, чтобы урегулировать дело о мошенничестве, которое привело к крушениям двух пассажирских лайнеров 737 MAX.

В рамках сделки Boeing раскошелится на 1,77 млрд долларов для семей погибших пассажиров, также будет создан фонд помощи жертвам авиакатастроф на 500 млн, и еще будет оплачено около 243,6 млн долларов в виде штрафов за обман.

Напомним, что авиакомпании всего мира отказались от эксплуатации Boeing 737 Max 8 после того, как самолеты такой модели потерпели два крушения – 29 октября 2018 года в Яванское море упал лайнер индонезийского перевозчика Lion Air, а 10 марта 2019-го произошла авиакатастрофа Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой в Эфиопии. В результате погибли 189 и 157 человек соответственно.

После длительного расследования бразильская авиакомпания Gol Linhas Aereas стала первой в мире, которая возобновила коммерческие полеты на Boeing 737 Max.

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