Українська
$ 28,24
34,26
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Возвращение Boeing 737 Max: первая страна в мире возобновляет использование скандальных самолетов

8 декабря, 12:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Во флоте авиакомпании Gol Linhas Aereas находится семь таких воздушных судов

Бразильская авиакомпания Gol Linhas Aereas заявила, что первой в мире возобновляет коммерческие полеты на скандальных авиалайнерах Boeing 737 Max, которые разрешили вернуть в эксплуатацию. Ранее у этих самолетов обнаружили серьезные проблемы, приведшие к авиакатастрофам. Первый полет запланирован на 9 декабря.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Первые рейсы будут осуществляться на маршрутах из и в хаб компании в Сан-Паулу.

В тренде
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорий

До конца декабря все семь самолетов 737 MAX флота Gol Linhas Aereas полностью вернутся в эксплуатацию, уверены в авиакомпании. Перевозчик уверяет, что совместно с Boeing провел подготовку 140 пилотов, соблюдая все требования Федерального управления гражданской авиации США и Национального агентства гражданской авиации Бразилии.

Напомним, полеты Boeing-737 Mаx приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф:

  1. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.
  2. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бразилия самолет полеты Boeing авиакомпания Boeing 737
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локдаун в Украине: остановят ли междугородний транспорт
Локдаун в Украине: остановят ли междугородний транспортТранспорт
В Украине вновь изменили Правила дорожного движения
В Украине вновь изменили Правила дорожного движенияУкраина
Не главный источник пандемии: Шмыгаль рассказал о работе транспорта во время локдауна
Не главный источник пандемии: Шмыгаль рассказал о работе транспорта во время локдаунаУкраина
Штрафы за маски: наказывать, предупреждать или учить
Штрафы за маски: наказывать, предупреждать или учитьУкраина
Криклий рассказал, будут ли останавливать транспорт на время локдауна
Криклий рассказал, будут ли останавливать транспорт на время локдаунаУкраина
Почему деньги из
Почему деньги из "коронавирусного" фонда тратят на дороги? Объяснение ШмыгаляЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять