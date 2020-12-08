Возвращение Boeing 737 Max: первая страна в мире возобновляет использование скандальных самолетов

Во флоте авиакомпании Gol Linhas Aereas находится семь таких воздушных судов

Бразильская авиакомпания Gol Linhas Aereas заявила, что первой в мире возобновляет коммерческие полеты на скандальных авиалайнерах Boeing 737 Max, которые разрешили вернуть в эксплуатацию. Ранее у этих самолетов обнаружили серьезные проблемы, приведшие к авиакатастрофам. Первый полет запланирован на 9 декабря.

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Об этом сообщает Reuters.

Первые рейсы будут осуществляться на маршрутах из и в хаб компании в Сан-Паулу.

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До конца декабря все семь самолетов 737 MAX флота Gol Linhas Aereas полностью вернутся в эксплуатацию, уверены в авиакомпании. Перевозчик уверяет, что совместно с Boeing провел подготовку 140 пилотов, соблюдая все требования Федерального управления гражданской авиации США и Национального агентства гражданской авиации Бразилии.

Напомним, полеты Boeing-737 Mаx приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф:

В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

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