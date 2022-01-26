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У літаках Boeing забрали деякі вікна: як змінилися польоти

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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26 січня, 12:41
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Як і чому змінювалася стандартна комплектація найпопулярніших моделей літаків Boeing
Цікавий факт про літаки Boeing, про які ви не знали
Цікавий факт про літаки Boeing, про які ви не знали / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У найпопулярніших моделях американського літака Boeing 737 ще донедавна були обладнані невеликі вікна у стелі кабіни пілотів. Вони перебували над основним склінням.

Але з часом від таких вікон вирішили відмовитися і стандартна комплектація літаків обходитися без них. Втім, їх можна замовити, але як додаткову опцію Чому так сталося розповідає видання Avianews.com .

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Як з'явилися верхні вікна

Виявляється, їх створили, щоб пілоти мали кращий огляд при великих кутах крену літака. Але навігаційні системи розвивалися і покращувалися, тому надалі потреба у таких вікнах відпала.

Вся потрібна для пілотів інформація про системи літака виводилася на інформаційні дисплеї. Найчастіше льотчики навіть закривали вікна газетою чи фольгою, захищаючись від яскравого сонця, та й кабіна тоді не сильно нагрівалася.

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Крім того, верхні вікна іноді в технічному обслуговуванні, адже вони могли помутніти або ж на них з'являлися тріщини. Такі неполадки могли спричинити простий авіалайнера, а для авіакомпанії це означало витрати зайвих грошей.

Що зараз із літаками Boeing

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Тепер майже всі літаки мають заглушки замість верхніх вікон. Останні моделі літака і взагалі сходять з конвеєра без додаткових вікон за замовчуванням.

Це дозволяє знизити обсяг інспекційних робіт під час періодичного технічного обслуговування та полегшити літак. Тонкі заглушки важать менше, ніж важке скло. А ще така процедура підвищує комфорт для льотчиків, адже через верхні вікна сонячне світло більше не падає прямо їм на голови.

Раніше ми розповідали, що американська авіабудівна корпорація Boeing заплатить в американську казну понад 2,5 млрд доларів, щоб врегулювати справу про шахрайство, яке призвело до катастроф двох пасажирських лайнерів 737 MAX.

У рамках операції Boeing розщедриться на 1,77 млрд доларів для сімей загиблих пасажирів, також буде створено фонд допомоги жертвам авіакатастроф на 500 млн, і ще буде сплачено близько 243,6 млн доларів у вигляді штрафів за обман.

Нагадаємо, що авіакомпанії всього світу відмовилися від експлуатації Boeing 737 Max 8 після того, як літаки такої моделі зазнали двох катастроф – 29 жовтня 2018 року у Яванське море впав лайнер індонезійського перевізника Lion Air , а 10 березня 2019 року сталася авіакатастрофа Ethiopian Airlines під Аддіс-Абебою в Ефіопії. В результаті загинули 189 та 157 осіб відповідно.

Після тривалого розслідування бразильська авіакомпанія Gol Linhas Aereas стала першою у світі, яка відновила комерційні польоти на Boeing 737 Max .

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