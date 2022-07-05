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Цены на квартиры сильно удивят? Что происходит с недвижимостью во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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5 июля, 09:08
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Рассказываем, что произойдет с первичным рынком жилья до сентября, и как на застройщиков повлияет новый закон о правилах строительства домов
Как упадут цены на квартиры на первичном рынке
Как упадут цены на квартиры на первичном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

К концу 2021 года цены на жилье на первичном рынке выросли до 35% в долларовом эквиваленте. И это была максимальная экономически обоснованная цена. Ожидалось, что в 2022 году цены будут относительно стабильными, но из-за полномасштабной войны с РФ изменяются и стоимость недвижимости, и значительно падает спрос.

Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, рассказал "Сегодня", что будет с ценами на первичном рынке жилья уже этим летом, и как на застройщиков повлияет новый закон о строительстве укрытий в ЖК.

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До сентября для потенциальных покупателей будут скидки

По данным эксперта, до сентября крупнейшие киевские девелоперы предложат потенциальным покупателям скидки в размере от 10 до 25%. И размер таких скидок будет зависеть от нескольких факторов:

  • стадии строительства ЖК или секции в его составе;
  • количества нереализованных квартир;
  • финансовой способности застройщика вести строительство, минимизировав привлечение средств граждан.

Собственно Семенцов говорит, что если в объекте выполнено более 70% строительных работ при полной уплате стоимости квартиры, размер скидок может быть 10%-15% в гривневом эквиваленте. Если работы выполнены, например, всего на половину, то и скидка увеличится до 25%.

"В настоящее время речь идет о том, что ожидаемые скидки будут применяться на квартиры, выставленные на продажу по довоенным ценам и с максимальной оплатой на момент приобретения. Застройщики будут рассчитывать на привлечение потенциальных покупателей в объекты с высокой степенью готовности", – пояснил эксперт.

Семенцов добавил, что в ближайшее время девелоперы именно с помощью скидок постараются привлечь покупателей. Спрос на жилье из-за большой войны очень низок, и заслужить доверие покупателя можно через лояльность, открытость и публичность компании, а не искусственный ажиотаж. В то же время в условиях полномасштабной войны рассчитывать на большой рост спроса нельзя.

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"До сентября-октября вряд ли возможно изменение этой тенденции: продажи жилья на первичном рынке будут точечными, а не системными, то есть преимущественно по субъективным причинам конкретного покупателя, а не благодаря конъюнктуре рынка", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ближайшие 2-3 месяца застройщики будут решать вопросы приобретенных квартир в рассрочку в объектах, которые были на начальных стадиях строительства и все остановилось на неопределенный срок из-за боевых действий.

Семенцов говорит, что чтобы избежать банкротства и сосредоточиться на достройке объектов со стадией готовности более 50%, застройщики могут разработать механизм переоформления прав на будущие квартиры, приобретенные в рассрочку в замороженных объектах, и на квартиры в домах, возведение которых находится на завершающем этапе.

"Таким шагом будут достигнуты 2 цели: избегание банкротств из-за невыполнения взятых на себя обязательств (замораживания новых объектов), получения платежей по рассрочке, средства которых будут направлены на дальнейшее строительство почти готовых объектов", – отметил он.

Новый закон о требованиях к строительству

Закон №7398 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий" требует от застройщиков создавать условия, где жители ЖК будут иметь защиту от взрывов, взрывных волн, поражения химическими, бактериологическими или радиоактивными веществами.

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Семенцов пояснил, что документ обязан девелоперам уделять внимание помещением двойного назначения, таких как подземный паркинг с функционалом бомбоубежища – более укрепленных и хорошо вентилируемых помещений с несколькими выходами, с водоотводом, теплоснабжением, с санузлами, местами для приготовления пищи и т.п., в которых бы поместились как минимум все жильцы дома или секции ЖК. Кроме того, при необходимости придется планировать дополнительные безопасные помещения непосредственно в квартирах или этажах.

Эксперт привел пример: в новостройке на 100 квартир если и делать подземные укрытия, то это должно быть помещение двойного назначения, как паркинг-бомбоубежище. Они должны быть рассчитаны на всех жителей, и на человека должно приходиться не менее 3-5 м2.

"В доме на 100 квартир с прогнозируемым средним количеством у 200-250 жителей, в паркинге-бомбоубежище около 1000 м2 площади вместе с дополнительными помещениями (санузлами, местами для приготовления пищи или предоставления медицинской помощи и т.п.) будет отведено для более-менее комфортного пребывания в нем граждан. Конечно, эти цифры достаточно условны, но на данный момент в подобных домах площадь запланированного паркинга обычно составляет 700-1000 м2", – пояснил Семенцов.

При этом до начала широкомасштабного военного вторжения более чем в 50% украинских новостроек вообще не были предусмотрены подземные паркинги. Теперь при строительстве ЖК с такими требованиями себестоимость жилья вырастет.

"В теории принятого законопроекта, себестоимость возведения дома с надлежащим паркингом-бомбоубежищем, способным вместить всех его жителей, может вырасти по меньшей мере на 10-15% в зависимости от его класса, количества квартир и месторасположения", – отметил эксперт.

Кроме помещений двойного назначения могут строиться и "кладовые-укрытия" или "панические комнаты", как за границей. Однако, по словам Семенцова, они не рассчитаны на такие мощные ракетные удары, как произошли в Украине, и потому они могут не подойти для наших нужд.

При этом закон не будет действовать на уже готовые проекты, а действие будет распространяться только на будущие, что будут утверждаться после вступления закона в силу.

Читайте наш материал о том, сколько времени нужно на восстановление разрушенного жилья в Украине, и как изменилась стоимость квадратных метров в новостройках в июне и что на это повлияло.

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