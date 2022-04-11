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РФ ждет еще один шок — жизнь россиян в этом году кардинально изменится

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 апреля, 15:52
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Эксперты говорят, что экономика России вернется к своим истокам
Россияне массово теряют работу
Россияне массово теряют работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Безработица в России в 2022 году достигнет минимум 9%. Это будет самым высоким показателем за последние 30 лет.

Об этом информирует глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Так, данные российского "Центра стратегических разработок" свидетельствуют, что в этом году под серьезную угрозу попали как минимум 2 миллиона рабочих мест. А по данным Министерства труда России, только за последнюю неделю марта 100 000 работников были отправлены в неоплачиваемые отпуска, 14 000 сделали это "по своей воле".

Министерство также отмечает, что информация с предприятий свидетельствует о том, что 50 тысяч россиян потеряет работу в первой половине апреля.

Экономика вернется к своим истокам, о возвращении к которым вынашивали мечту россияне, временам начала реформ, когда один за другим закрывались заводы и увольнялись рабочие. Что любопытно, эти данные касаются только граждан рф, граждане "бывших советских республик", которые приехали на заработки, потеряли либо потеряют работу в первую очередь, — отмечает Гетьманцев.

Одной из основных причин является то, что более 400 иностранных компаний уже вывели свои активы из страны-агрессора. Самым болезненным был выход именно крупных предприятий, на которых работало немало людей. Несмотря на то, что правительство Москвы национализирует оставшееся компаниями имущество, им понадобятся компоненты и запчасти для производства, а запасы, как известно, быстро тают.

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Классических увольнений не будет?

Эксперты Bloomberg предсказывают, что вместо классических увольнений много предприятий будут сокращать зарплаты и переводить работников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск. В настоящее время в зоне риска находится около 2 млн рабочих мест. Улучшение ситуации ожидается только в 2023 году.

Заметим, еще в конце февраля безработица в стране была близка к минимальным значениям и составила чуть более 3 млн человек.

Количество новых вакансий в марте сократилось. на 20% к февралю. Наибольшее падение пришлось на Москва и Санкт-Петербург.

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Ранее мы сообщали о том, когда в России наступит дефолт, а также рассказывали, почему у РФ возникли проблемы с продажей автомобилей американских, европейских и японских марок и на сколько там поднялись цены.

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