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ПриватБанк выиграл суд на 4 миллиарда гривен

4 ноября, 12:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Финучреждение судилось с компаниями группы "Приват"

Государственный ПриватБанк отсудил 4,024 млрд гривен у компаний "Новофарм" и Pointex Sale LLP из группы "Приват".

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Такое решение принял хозяйственный суд Днепропетровской области, передает Интерфакс-Украина.

Предыстория спора:

  • За несколько дней до национализации в декабре 2016 года ПриватБанк открыл кредитную линию для "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд гривен;
  • Pointex Sale LLP предоставил в качестве обеспечения этой кредитной линии евробонды ПриватБанка стоимостью 80 млн долларов через UK SPV Credit Finance plc;
  • Выпущенные бумаги попали под процедуру bail-in и были списаны в ходе национализации банка;
  • Комиссия НБУ по вопросам проверки операций со связанными лицами признала компанию "Новофарм" связанной с ПриватБанком.

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ПриватБанк через суд требовал устранить нарушения кредитного договора и вернуть ему всю суммы кредита. Суд в итоге постановил, кредитную линию открыли вопреки запретам и банку был нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах.

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Как известно, правительство Украины 18 декабря 2016 год приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд гривен. При этом в 2019 году ПриватБанк перешел от Министерства финансов в собственность Кабинета министров.

Ранее ПриватБанк также подал иск на 5,5 млрд долларов на Кипре против бывших владельцев, а также одного из топ-менеджеров и двух офшорных компаний. Банк требует возмещения убытков от схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами.

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