Верховный Суд поставил на паузу взыскание 10 млрд гривен с ПриватБанка

Верховный суд Украины открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров Украины и удовлетворил ходатайство государственного ПриватБанка. Таким образом, Верховный суд остановил исполнение постановления Печерского районного суда Киева о взыскании с банка почти 350 млн долларов (около 10 млрд гривен) до окончания кассационного производства по делу.

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"Удовлетворяя ходатайство, Верховный суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева <...> в частности, путем взыскания с АО КБ "ПриватБанк" денежных средств в сумме 347 млн ​​долларов США. Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным судом", - сообщила пресс-служба Верховного суда.

Напомним, в Верховной Раде появился законопроект против взыскания 10 млрд гривен с ПриватБанка.

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Ранее Печерский райсуд Киева удовлетворил иск с требованиями двух компаний, связанных с семьей бизнесменов Игоря и Григория Суркисов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов – проценты, начисленные по ставке 13% годовых). В правительстве с этим решением категорически не согласились.

В целом история судебных тяжб Суркисов с государством из-за ПриватБанка длинная и полная перипетий. Еще в 2017 году Нацбанку предъявили 42 судебных иска по поводу ПриватБанка. Связанные с "Приватом" лица намеревались оспорить законность процедуры bail-in.

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